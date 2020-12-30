Ростислав Мурзагулов: «Давайте не будем изображать из себя придаток к власти»

Ростислав Мурзагулов на заседании Общественной палаты РБ, обращаясь к ее членам, попросил не изображать придаток к власти.

﻿- Давайте не будем изображать из себя придаток к власти. Мы с вами не министры, и не правительство. Мы с вами – рупор общества, а не молчаливый орган. И мы с вами не «при Главе республики», а «при самой республике» в целом», — сказал Ростислав Мурзагулов. — Мы не будем виньеткой, и никого не будем уговаривать здесь работать. Кто понял, что ошибся, вступив в палату, мы никого не держим.

Председатель палаты отметил, что ОП РБ должна брать на себя все общественные обсуждения и слушания.

﻿- Условно, Шота Руставели (строительство 34-этажного жилого дома в дворе на углу улицы Шота Руставели и проспекта Октября в Уфе) не должно было случиться с участием главы республики. Мы должны были встретиться раньше со всеми этими активистами. И проговорить, выслушать, — высказался Мурзагулов.

В целом он предложил отказаться от многих формальностей и действовать ситуативно, например, собирать Совет палаты не раз в неделю, а тогда, когда потребуется обсудить актуальную на повестке проблему, и добавлять в него новых экспертов, если их компетенции нужны в конкретном вопросе.

Традиционные собрания палаты с участием министров Ростислав Мурзагулов счел не всегда эффективными.

﻿﻿- Я считаю, что нужно отказываться от формальных писем, кроме тех ситуаций, когда это работает, когда мы составили сами информационный повод. Если мы направим письмо министру с просьбой прийти на наше мероприятие, он еще подумает, нужно ему это или нет. А если мы «расковыряем» ошибки и проблемы, предоставим анализ ситуации, сделаем это достоянием общественности, есть большая вероятность, что мотивация министров общаться с Общественной палатой возрастет.

До 15 января председатели комиссий Общественной палаты РБ и их заместители направят планы работы на первое полугодие, до этого времени организован сбор предложений.

﻿- Пусть это будет интересный план для нас, для общества, для медиа, — попросил Ростислав Мурзагулов.

Председатель палаты предлагает уже во второй половине января заняться проблемами градостроительства и урбанистики, обсудить цивилизованные механизмы работы строителей, привлекая к обсуждению широкий круг экспертов, также обсудить с общественностью вопросы экологии.

﻿- Поможем власти найти грань между экологическим экстремизмом или любовью к родине», — предлагает Ростислав Мурзагулов.

В ходе заседания единогласно был утвержден ежегодный Доклад о состоянии гражданского общества в Республике Башкортостан за 2020 год, подготовленный Общественной палатой региона. Предварительно члены палаты с ним ознакомились.

«В докладе отражается то, что гражданская солидарность граждан республики проявилась очень активно в этом году. Например, вскрылась тема Куштау, люди солидаризируются в таких ситуациях. Год получился такой переломный», — рассказал руководитель Аппарата Общественной палаты Башкортостана.