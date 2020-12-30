Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.65 ↓

EUR 90.20 ↓

30 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ростислав Мурзагулов: «Давайте не будем изображать из себя придаток к власти»

ОБЩЕСТВО

Ростислав Мурзагулов на заседании Общественной палаты РБ, обращаясь к ее членам, попросил не изображать придаток к власти.

﻿- Давайте не будем изображать из себя придаток к власти. Мы с вами не министры, и не правительство. Мы с вами – рупор общества, а не молчаливый орган. И мы с вами не «при Главе республики», а «при самой республике» в целом», — сказал Ростислав Мурзагулов. — Мы не будем виньеткой, и никого не будем уговаривать здесь работать. Кто понял, что ошибся, вступив в палату, мы никого не держим.
Председатель палаты отметил, что ОП РБ должна брать на себя все общественные обсуждения и слушания.

﻿- Условно, Шота Руставели (строительство 34-этажного жилого дома в дворе на углу улицы Шота Руставели и проспекта Октября в Уфе) не должно было случиться с участием главы республики. Мы должны были встретиться раньше со всеми этими активистами. И проговорить, выслушать, — высказался Мурзагулов.
В целом он предложил отказаться от многих формальностей и действовать ситуативно, например, собирать Совет палаты не раз в неделю, а тогда, когда потребуется обсудить актуальную на повестке проблему, и добавлять в него новых экспертов, если их компетенции нужны в конкретном вопросе.

Традиционные собрания палаты с участием министров Ростислав Мурзагулов счел не всегда эффективными.

﻿﻿- Я считаю, что нужно отказываться от формальных писем, кроме тех ситуаций, когда это работает, когда мы составили сами информационный повод. Если мы направим письмо министру с просьбой прийти на наше мероприятие, он еще подумает, нужно ему это или нет. А если мы «расковыряем» ошибки и проблемы, предоставим анализ ситуации, сделаем это достоянием общественности, есть большая вероятность, что мотивация министров общаться с Общественной палатой возрастет.
До 15 января председатели комиссий Общественной палаты РБ и их заместители направят планы работы на первое полугодие, до этого времени организован сбор предложений.

﻿- Пусть это будет интересный план для нас, для общества, для медиа, — попросил Ростислав Мурзагулов.
Председатель палаты предлагает уже во второй половине января заняться проблемами градостроительства и урбанистики, обсудить цивилизованные механизмы работы строителей, привлекая к обсуждению широкий круг экспертов, также обсудить с общественностью вопросы экологии.

﻿- Поможем власти найти грань между экологическим экстремизмом или любовью к родине», — предлагает Ростислав Мурзагулов.
В ходе заседания единогласно был утвержден ежегодный Доклад о состоянии гражданского общества в Республике Башкортостан за 2020 год, подготовленный Общественной палатой региона. Предварительно члены палаты с ним ознакомились.

«В докладе отражается то, что гражданская солидарность граждан республики проявилась очень активно в этом году. Например, вскрылась тема Куштау, люди солидаризируются в таких ситуациях. Год получился такой переломный», — рассказал руководитель Аппарата Общественной палаты Башкортостана.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе тяжело заболевшая коронавирусом девушка родила мертвого ребенка
Тяжело заболевшая коронавирусом молодая жительница Башкирии на последних сроках беременности поступила в ковид-роддом Уфы, где лечилась более пяти недель
Счастливчик из Уфы выиграл более 2,6 миллиона рублей
Счастливчик из Уфы выиграл более 2,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба гослотерии «Столото». Уфимец купил билет на сайте и выиграл 2 598 816 рубле
Уфимский цех молочной кухни в 2021 году увеличит производительность до 4 тонн в сутки
Производственный цех «Молочная кухня», расположенный в Уфе по улице 50 лет СССР, после капитального ремонта увеличит в первом квартале 2021 года приемку
В Уфе издана энциклопедия «Фольклор народов Башкортостана»
В рамках мероприятий по подготовке к Всемирной Фольклориаде-2021 издательство «Башкирская энциклопедия» подготовило тематическую энциклопедию «Фольклор н
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть