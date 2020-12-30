Как в новогодние праздники будут работать поликлиники и больницы Башкирии - график

Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник и больниц в новогодние праздники.

Руководящий состав Минздрава Башкирии будет круглосуточно дежурить до 11 января.

Больницы и поликлиники будут работать 31 декабря 2020 года и с 1 по 8 января 2021 года по следующему графику:

— 31 декабря 2020 года – по графику работы праздничного дня, с 8.00 ч. до 17.00 ч., с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00 ч.

-1 января по 08 января 2021 года с 8.00 ч. до 17.00 ч., с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00 ч.

— 9 января 2021 года будут работать по графику субботы – с 8.00 до 17.00 часов, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00 часов.

— 10 января 2021 года – воскресенье – служба неотложной помощи с приемом вызовов работает до 16.00 часов.

В стационарных подразделениях предусмотрено создание резервных коек для стационарного лечения пациентов, запаса лекарственных препаратов, обеспечение оказания своевременной экстренной и плановой медицинской помощи.

Взрослые травмпункты в Уфе будут работать в круглосуточном режиме:

-травмпункт Городской клинической больницы №5 (Цюрупы,84);

-травмпункт Городской клинической больницы №10 (Горького,47);

-травмпункт Городской клинической больницы №21 (Лесной проезд,3).

Детские травмпункты будут работать по следующим адресам:

-травмпункт Республиканской детской клинической больницы круглосуточно (Кувыкина,98);

— травпункт Городской детской клинической больницы №17 г.Уфы круглосуточно (Свободы, 29);

-травмпункт Детской поликлиники №5 с 08.00 до 22.00 часов (Жукова,18);

-травмпункт Детской поликлиники №4 с 08.00 до 22.00 часов (Орджоникидзе,15).

При травме глаз следует обращаться в круглосуточные офтальмологические травмпункты:

-травмпункт Городской клинической больницы №10 (Кольцевая,47);

-травмпункт Уфимского НИИ глазных заболеваний (Авроры,14).

С острой зубной болью можно обратиться в следующие круглосуточные медучреждения:

— стоматологическая поликлиника №2 (проспект Октября 105/3);

— детская стоматологическая поликлиника №7 (Блюхера 25/1).

Также будет организована работа неотложной стоматологической помощи гражданам, находящимся на лечении в госпиталях, а также на самоизоляции на дому (контактные с больными COVID-19, с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19).

С 1 по 10 января 2021 года в центральных районных и городских больниц, в составе которых имеются кабинеты или отделения стоматологической помощи, будет организовано круглосуточное дежурство неотложной стоматологической помощи.

Номера горячих линий служб продолжают работу с 1 января:

— 1301 – вызов врача на дом;

— 103 – вызов скорой помощи;

— 8 (347) 286-58-27; 8 (347) 279-91-20 (многоканальный круглосуточный) — по вопросам коронавирусной инфекции.

С 4 января доступен номер горячей линии Единой России:

— 8-800-201-89-03 – доставка продуктов и лекарств гражданам старше 65 и хронически больным, находящимся в самоизоляции.

Ситуационный антиковидный центр Республики Башкортостан работает все праздничные дни.

Звонки принимаются ежедневно с 8 до 20:00 без перерывов и выходных.

Номер един для всех районов республики – 8 (347) 218-19-19.