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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В канун Нового года налоговые органы требуют оплаты налогов от НКО-сектора

ОБЩЕСТВО

В канун Нового года республиканские налоговые органы требуют оплаты налогов от СО НКО, так как их приравняли к малому бизнесу. Такая информация поступила в Общественную палату Башкирии. Поясняется, что социально ориентированные некоммерческие организации должны оплатить налоги за 2 квартал 2020 года.

Между тем в текущем году 830 НКО республики вошли в два реестра СО НКО России для оказания мер поддержки в период распространения коронавирусной инфекции. Список сформирован федеральным министерством экономического развития. Данные подавались органами исполнительной власти регионального и федерального уровня, органами местного самоуправления, Минюстом России и Фондом президентских грантов. Общественная палата республики оказывала содействие в сборе информации. НКО, вошедшие в реестры, получили поддержку от государства – их освободили от налогов и авансовых платежей по налогам, подлежащих уплате во втором квартале 2020 года.

﻿- Мы вчера от фонда направили письмо в налоговую службу о том, что мы являемся СО НКО, получателями грантов, что мы не должны платить налоги за второй квартал, — отмечает член Общественной палаты Башкирии, исполнительный директор Общественного фонда развития города Уфа Ольга Панчихина. – Сейчас такие письма от налоговой придут во многие НКО, считаем необходимым напомнить налоговым органам о существовании вышеупомянутых реестров для защиты всего нашего НКО-сектора. Пока ответ от адресата мы не получили, ожидаем ответа.
Председатель Общественной палаты РБ Ростислав Мурзагулов поручил направить письмо в течение дня в Управление Федеральной налоговой службы по РБ о том, что необходимо ознакомиться с документами, согласно которым были сформированы эти реестры, прежде чем присылать уведомления о необходимости уплаты налогов в НКО.

Сегодня, 30 декабря на заседании Общественной палаты тему прокомментировал Ростислав Мурзагулов.

﻿- Конечно, когда государственные органы затрагивают интересы и права представителей целой отрасли экономики, региональная общественная палата, взаимодействующая со всеми НКО республики, обязана отреагировать, — сказал Мурзагулов.

 

ИА «Башинформ»

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