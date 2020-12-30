В центре Уфы ограничивают движение транспорта на время фестиваля «TERRA ZIMA 2021»

Для обеспечения безопасности на дорогах в Уфе на время проведения фестиваля «TERRA ZIMA 2021» будет ограничено движение транспорта, сообщили в мэрии

1 января 2021 года с 17.00 до 22.00, 2 января с 12.00 до 21.00, 3 января с 12.00 до 21.00 будет ограничено автомобилей на спуске к нижней площадке Конгресс-холла «Торатау» от ул. Заки Валиди до ул. Набережной.

4 января с 13.00 до 21.00 будет закрыто движение по маршруту следования Всероссийского парада конно-санных экипажей на ул. Набережной от дома №230 до съезда к нижней площадке Конгресс-холла «Торатау».

3 января, на время проведения Парада Снегурочек, с 11.00 до 17.00 будет перекрыта проезжая часть улицы Гафури на участке от улицы Пушкина до улицы Валиди, улицы Пушкина — от ул. Гафури до ул. Театральной, улицы Театральной — от ул. Пушкина до ул. Заки Валиди, улицы Заки Валиди — от ул. Театральной до ул. Гафури.

На время действия ограничений на указанных участках изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта.