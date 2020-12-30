Пользователи телеграм выявили самые мерзкие видеоролики Башкирии 2020 года

Опрос, проведенный в телеграм-каналах Башкирии, выявил самое мерзкое видео года по версии пользователей мессенджера. Им оказалось скандальное видео, на котором экс-сенатор Изместьев рассказывает о заказных убийствах десятков людей. Эта версия набрала 81% голосов.

Всего в опросе приняли участие 1037 респондентов. На втором и третьем местах по мерзкости (они набрали одинаково по 6%) расположилось видео, где племянница экс-президента Башкирии Рауфа Рахимова призывает к протестам против авторитарной власти, и видео, где любитель просмотров оперативок главы Башкирии Андрей Потылицын признается представителю власти, что за деньги готов оказывать ему любые услуги.

Четвертое место заняло видео, где талантливый публицист Зухра Буракаева требует уволить сотрудника киностудии «Башкортостан». И замыкает опрос видео с любителем рыбалки, где простой уфимец Азат давал инспектору Рыбнадзора мастер-класс по ловле щуки.