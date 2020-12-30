В Башкирии сиротам купили квартиры с плесенью и не работающей системой вентиляции

В Куюргазинском районе республики детям-сиротам предоставили жильё с опасными условиями для проживания.

Как рассказали в прокуратуре Башкирии, в 2018 году администрация района выдала индивидуальному предпринимателю разрешения на реконструкцию здания в селе Ермолаево и на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. На основании муниципальных контрактов 12 квартир в этом доме были куплены муниципалитетом для сирот.

Однако, согласно заключению экспертов, во время реконструкции объекта строители допустили ошибки. Например, в доме не работала система вытяжной вентиляции, имелись следы плесени и сырости, на фасаде не предусмотрен утеплитель, стеклопакеты были однокамерными, не было автоматических терморегуляторов у радиаторов отопления. Прокуратура района обратилась в суд и потребовала муниципалитет устранить строительные недостатки. Исполнение решения суда находится на контроле ведомства.