Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.65 ↓

EUR 90.20 ↓

30 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии сиротам купили квартиры с плесенью и не работающей системой вентиляции

ОБЩЕСТВО

В Куюргазинском районе республики детям-сиротам предоставили жильё с опасными условиями для проживания.

Как рассказали в прокуратуре Башкирии, в 2018 году администрация района выдала индивидуальному предпринимателю разрешения на реконструкцию здания в селе Ермолаево и на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. На основании муниципальных контрактов 12 квартир в этом доме были куплены муниципалитетом для сирот.

Однако, согласно заключению экспертов, во время реконструкции объекта строители допустили ошибки. Например, в доме не работала система вытяжной вентиляции, имелись следы плесени и сырости, на фасаде не предусмотрен утеплитель, стеклопакеты были однокамерными, не было автоматических терморегуляторов у радиаторов отопления. Прокуратура района обратилась в суд и потребовала муниципалитет устранить строительные недостатки. Исполнение решения суда находится на контроле ведомства.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе тяжело заболевшая коронавирусом девушка родила мертвого ребенка
Тяжело заболевшая коронавирусом молодая жительница Башкирии на последних сроках беременности поступила в ковид-роддом Уфы, где лечилась более пяти недель
Счастливчик из Уфы выиграл более 2,6 миллиона рублей
Счастливчик из Уфы выиграл более 2,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба гослотерии «Столото». Уфимец купил билет на сайте и выиграл 2 598 816 рубле
Уфимский цех молочной кухни в 2021 году увеличит производительность до 4 тонн в сутки
Производственный цех «Молочная кухня», расположенный в Уфе по улице 50 лет СССР, после капитального ремонта увеличит в первом квартале 2021 года приемку
В Уфе издана энциклопедия «Фольклор народов Башкортостана»
В рамках мероприятий по подготовке к Всемирной Фольклориаде-2021 издательство «Башкирская энциклопедия» подготовило тематическую энциклопедию «Фольклор н
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть