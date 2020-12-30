Мы увидели пример открытости, искренности главы Башкирии: Константин Толкачев
Мы увидели пример открытости, искренности главы Башкирии: Константин Толкачев Фото: пресс -служба Госсобрания Башкортостана
Председатель Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев, комментируя пресс-конференцию Главы республики Радия Хабирова, призвал депутатов изучить позицию руководителя региона для обеспечения законодательного сопровождения задач, стоящих перед руководством республики.
«Мы увидели пример открытости, искренности при общении с журналистами, готовность обсуждать самые острые и злободневные вопросы, – прокомментировал Константин Толкачев. – Именно так и должна строиться работа – самокритично, честно и без самолюбования».Спикер парламента подчеркнул, что ряд тем, затронутых в ходе пресс-конференции, актуален для республики уже много лет.
«Мы хорошо видим, что в последнее время вопросы, давно назревавшие, стали решаться, – сказал Константин Толкачев. – В то же время над многим еще предстоит работать, возникают новые вызовы. Парламент республики внимательно изучит все посылы, прозвучавшие от Главы республики в ходе общения с журналистами. Мы проанализируем позицию руководителя региона по наиболее сложным вопросам и в случае возможности решения их законодательным путем примем соответствующие меры».