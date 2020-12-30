Фото: Валерий Шахов Главный госавтоинспектор Башкирии: по всей республике пройдут массовые проверки водителей Фото: Валерий Шахов

Главный Госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов обратился к водителям с предупреждением. Он сообщил, что в праздничные дни, когда многие планируют загородные поездки, ГИБДД будет работать в усиленном режиме.

«В рамках профилактических мероприятий будут проводиться массовые проверки водителей с целью выявления нетрезвых автолюбителей и иных грубых нарушений ПДД в транспортном потоке, — сообщил Динар Гильмутдинов. — О недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения знает каждый водитель. Однако многие, к сожалению, считают, что небольшая доза алкоголя не влияет на качество управления транспортом и не может привести к дорожно-транспортным происшествиям».

Алкоголь снижает скорость реакции на 30-40%, что способствует совершению ДТП, и сохраняется в крови сутки.

«Не стоит доверять «народным» схемам расчета, через какой промежуток времени после выпитого можно садиться за руль. Этот показатель индивидуален для каждого водителя. Лучше воздержаться от поездки в течение суток, ведь добраться до пункта своего назначения можно на общественном транспорте либо воспользоваться услугами такси. Рассчитываю на ваше понимание и поддержку. Безопасных вам дорог!», — обратился к водителям руководитель региональной Госавтоинспекции.