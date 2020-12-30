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В Куюргазинском районе организовали новогодний утренник для солнечных детей

ОБЩЕСТВО
Фото: информотдел администрации Куюргазинского района

Фото: информотдел администрации Куюргазинского района

В Куюргазинском районе организовали новогодний утренник для солнечных детей В селе Ермолаево прошел новогодний утренник для солнечных детей и их родителей. Его организаторами выступили руководитель попечительского совета благотворительного фонда «Свидетель Милосердия» Лилия Михайлова и отдел культуры Куюргазинского района организовали новогодний утренник для солнечных детей и их родителей.

В волшебной обстановке детишек встретили принц и принцесса, которые проводили их в зимнюю сказку. Дед Мороз и Снегурочка, добрая фея, сказочные герои играли, пели, танцевали вместе с детьми и их родителями. Каждый ребенок рассказал стих Дедушке Морозу и получил подарок.

Ежегодно Благотворительный фонд проводит акцию "Добрый новогодний подарок" и в рамках этой акции провели чудо-праздник для детей с особенностями развития, это дети с синдромом Дауна. Почему именно они, эти дети обучаются на домашнем обучении и школьные утренники проходят мимо этих детей, то есть эта новогодняя суета проходит мимо этих детей. Мы решили порадовать их, потому что Благотворительный фонд в течение года уже работает с этими солнечными детьми и помогает им, навещает их. И в праздничные дни девиз нашего фонда звучит так: "Праздник, подарок каждому ребенку, и счастье в каждый дом!". То есть мы решили охватить всех детей нуждающихся семей, отправили им подарки в точки республики, но и создали праздник для солнечных детей, мы их собрали, получили массу положительных эмоций от детей, от родителей, совершили новогоднее чудо для наших солнышек, которым требуется большое количество любви, чтобы новогоднее настроение было у каждого ребенка, прокомментировал для агентства «Башинформ директор благотворительного фонда «Свидетель Милосердия» Айнур Кадымов.
«Мне понравился Дед Мороз. Елочка красивая. Танцы понравились. Снеговики прикольные», — рассказала о своих впечатлениях Полина Ким.
По словам ее мамы Ксении Ким, все было красочно, празднично.
«Маленький кусочек праздника в наше время. Спасибо организаторам, Благотворительному фонду. Очень приятно, что уделили время для наших детей. С наступающим новым годом всех! Счастья, здоровья, благополучия и исполнения всех желаний».
«Какой красивый праздник для нас устроили. Я очень довольная, везде принимала участие. Я люблю такие праздники», — сказала еще один солнечный ребенок Азалия Исхакова.
«Я до сих пор в приятном шоке. Никогда такого не было, чтобы для наших детей с таким диагнозом устраивали такой праздник. Впечатлений море, все было просто здорово! Огромное спасибо организаторам праздника», — отметила мама Азалии Эльза Исхакова.
«Мы в шоке от такого праздника, от такой красоты. Неужели такое бывает. Очень благодарны организаторам за такой волшебный праздник. Все очень красочно, шикарные сказочные герои. До сих пор тепло на душе. Мы вышли с праздника под большим впечатлением. Мы сами даже танцевали, водили хоровод. Дай бог, в дальнейшем мы чаще виделись, встречались, общались. Процветания нашему Благотворительному фонду», — еще одна из мам Камиля Хисаметдинова.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: БФ Свидетель Милосердия, солнечные дети
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