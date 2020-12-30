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30 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В республике выстраиваются доверительные отношения между властью и населением – мнение

ПОЛИТИКА

Член Общественной палаты РБ Святослав Дрейман считает, что сейчас в республике выстраиваются доверительные отношения между властью и населением. Такое мнение он озвучил, комментируя прошедшую накануне пресс-конференцию Главы республики Радия Хабирова.

﻿- Радий Фаритович отметил, что протесты граждан — это серьезная проблема, с которой нужно работать и учитывать мнение людей. И я уверен, что это не просто слова, так как работа в этом направлении ведётся активно. Башкортостан уже стал одним из регионов, которые начали использовать опыт Московской области по организации оперативного реагирования на обращения граждан и отслеживания динамики изменения по ним. Я убеждён, что результаты работы Центра управления республикой позволят систематизировать подход к решению наиболее острых вопросов, волнующих наших жителей и предвосхищать развитие негативных настроений, чтобы оперативно принимать соответствующие меры. Поток информации от граждан становится все больше, это говорит о том, что гражданское общество проявляет активное участие и неравнодушие к проблемам в регионе. Эти данные необходимо оперативно обрабатывать и назначать ответственных лиц по каждому вопросу, и ЦУР в этом отношении хорошее подспорье. В свою очередь новый состав Общественной Палаты РБ также будет активно вести работу по выстраиванию диалога между населением и государством, — сказал Святослав Дрейман.
Напомним, первая в прямом эфире пресс-конференция Радия Хабирова прошла 29 декабря и длилась более двух часов. Подробнее об этом читайте здесь.

 

ИА «Башинформ»

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