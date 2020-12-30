В Башкирии еще более 400 обманутых дольщиков получат свои квартиры или компенсацию

175 обманутых дольщиков застройщика АО «Интеграл» в Уфе получат свои квартиры. Еще 276 «неудавшихся» собственников ЖСК «Жилой дом» в деревне Кабаково Кармаскалинского района и ЖСК «Новый дом» в Благовещенске получат компенсацию. Такое решение принято на заседании Наблюдательного совета федерального фонда

«Строительство 55 домов будет завершено – свои квартиры получат 5 002 гражданина. 2 076 дольщикам, которые приобрели квартиры в 49 домах, будут выплачены компенсации. Подводя итоги решения вопроса обманутых граждан – участников строительства, отмечу, что всего Наблюдательным советом Фонда было принято решение по 665 проблемным объектам, что позволит решить проблему восстановления прав более 55 тысяч дольщиков по всей стране», – сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

По словам гендиректора Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Константина Тимофеева, в 2020-м году фонд оперативнее начал принимать решения о достройке и выплате компенсаций, чтобы рассмотреть максимальное количество проблемных объектов.