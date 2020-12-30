Фото: ИА «Башинформ» Зариф Байгускаров о пресс-конференции: Глава Башкирии не уходил от проблемных вопросов Фото: ИА «Башинформ»

Во время пресс-конференции Главы Башкирии Радия Хабирова с ведущими республиканскими СМИ была гордость за республику, за ее руководителя, который не уходил от проблемных вопросов, отвечал прямо, показывал четко свою позицию, это дорогого стоит, сказал депутат Государственной Думы Зариф Байгускаров

﻿«Бывает, иногда видишь ответы глав других субъектов, которые уходят от вопросов. Да, эта позиция может кому-то не понравиться, но все будут понимать, что так нужно поступать в интересах республики. Я знаю Радия Фаритовича с 1993 года — я был студентом, а он читал у нас в институте «международное право». Хочу сказать, что с тех пор он не изменился — как был верен своим принципам, имел свое мнение, таким же и остался. Мне глубоко импонирует его деятельность по защите интересов населения Зауралья и его природных богатств. С конца 2016 года, как стал депутатом Госдумы, я начал заниматься вопросами незаконной добычи камня-плитняка, золота и других полезных ископаемых. Сначала было сложно, не было поддержки, но когда в республику вернулся Радий Хаабиров, он по своей инициативе отправился сам проверить, что творится в карьерах. И только благодаря его деятельности, ситуация была изменена, незаконная добыча резко сократилась. И вчера он четко сказал — «да, нам нужны инвестиции в регион, но в то же время нужно учитывать мнение местных жителей». Что необходимо провести референдум, чтобы люди высказали свое мнение, нужно ли им производство. Конечно, это, в первую очередь, поможет, чтобы люди не уезжали на север на заработки, чтобы такую же зарплату получали у себя на родине. Радий Фаритович правильно сказал, что при принятии решения должны соблюдаться интересы и республики, и природы, и населения».

Также Зариф Байгускаров отметил позицию Главы региона по поднятию уровня зарплаты сотрудников печатных средств массовой информации. «Проблема — давняя, о необходимости решения этого вопроса говорят и в Зауралье. Интернет постепенно вытесняет печатные издания, но их все же нужно сохранить. И хочется верить, что Глава их поддержит», — добавил депутат.