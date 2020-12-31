Фото: ИА «Башинформ» Куштау, «Алга», COVID, смерть мэра: Главные события 2020-го в Башкирии и что ждет в 2021-м Фото: ИА «Башинформ»

Хабиров на Куштау; национализация БСК; наши в Большом театре; ковид в РКБ; Шаймуратов – Герой; Уфа — доблестная; приговор по «краже века»; суд над экс-министром; пожар с 11 погибшими. Всё, чем запомнилась Башкирия в 2020-м и планы на 2021-й — читайте в обзоре «Башинформа».

Она первая

21 января 2020 года впервые в Башкирии главой муниципалитета стала женщина. Администрацию Кигинского района возглавила Зухра Гордиенко. Ее кандидатуру депутатам местного Совета представил глава Башкирии Радий Хабиров, находясь в рабочей поездке в районе. Депутаты единогласно назначили ее руководителем района.

Год борьбы с коронавирусом

30 января 2020 года ВОЗ признала новый смертельный коронавирус, вспыхнувший в Китае, ЧС международного масштаба. В России первый зараженный появился 1 марта, в Башкирии — 24 марта. В республике ввели режим повышенной готовности для предотвращения распространения вируса, затем ограничения и масочный режим. 7 апреля после смерти пациентки с COVID-19 РКБ им. Куватова с 1 200 пациентов и врачей закрыли на карантин. 22 апреля стало известно, что именно в РКБ «произошел первый занос КОВИД-19». 19 мая главврач РКБ Эльза Сыртланова покинула свой пост. 30 мая в Уфимском районе открыли суперсовременный ковид-госпиталь, его построили за 55 дней. 19 декабря такой же центр открыли в Стерлитамаке.

В декабре началась добровольная вакцинация от ковида. Одним из первых прививку сделал Радий Хабиров. К концу года в Башкирии число зараженных составило около 19 тысяч, 135 человек умерли, среди них медики. В ноябре в Уфе за несколько дней от ковида погибла целая семья. В России уже более 3 млн случаев COVID-19, более 55 тыс. человек умерли. Все ограничения по коронавирусу в стране продлены до 2022 года.

Возобновилось строительство Восточного выезда

27 января 2020-го в Уфе возобновили строительство начатого еще в 1992 году тоннеля Восточного выезда. Генподрядчик уникального проекта стоимостью в 40 млрд рублей — турецкая компания Limak. Предстоит построить 10 км скоростной 4-полосной трассы, мост с эстакадой через реку Уфу, два отсека подземного тоннеля. Завершить строительство планируют в 2023 году. «Объект высокотехнологичный и плюс новая дорога дает новую жизнь Зауфимью», — сказал Радий Хабиров после осмотра начала работ.

Традиция – выступать в Большом театре

13 марта артисты Башоперы выступили на исторической сцене Большого театра в Москве: в рамках гастролей была исполнена опера «Аттила» Дж. Верди в постановке народного артиста Башкирии, лауреата премий «Грэмми» и «Золотая маска» Ильдара Абдразакова. «Для нашей труппы театра — это одна из самых высоких почестей. Огромная честь — выступать на самой прославленной арене нашей страны. Последний раз такое событие для артистов из Башкирии было в 1955 году», — сказал перед премьерой Радий Хабиров. Выступления Башоперы в Москве надо сделать традицией, предложил он 28 декабря.

В Уфе планировался теракт

21 марта в Уфе на Дёмском шоссе при попытке задержания спецназ застрелил водителя «Тойоты». Как рассказали «Башинформу» в УФСБ Башкирии, водитель — уроженец среднеазиатской республики, подозревался в деятельности запрещенной в России организации «Исламское государство» и в подготовке теракта. При попытке остановить машину он начал стрелять из пистолета и был нейтрализован. В салоне «Тойоты» находилось готовое к использованию самодельное взрывное устройство.

Шаймуратов — Герой

30 марта легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. «Сегодня — день, когда Президент России восстановил историческую справедливость», — прокомментировал эту новость Радий Хабиров и поблагодарил Путина. 9 мая «Золотую Звезду» Героя, доставленную из Москвы, передали на вечное хранение в Нацмузей РБ. На Советской площади в Уфе генералу Шаймуратову установят памятник.

Человек больше не царь природы

Об этом 28 апреля в Уфе заявил глава Башкирии Радий Хабиров на первом международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Он отметил, что после окончания пандемии мир будет жить в изменившемся обществе — более информированном и мобильном. В рамках форума глава региона подписал соглашение о сотрудничестве с канадской компанией InterHealth и китайской IHDpay group. Всемирно известный кинорежиссер Люк Бессон в эфире онлайн-форума заявил, что пандемия коронавируса — сигнал о том, что надо «обратить внимание на защиту природы». Он также отметил, что Россия и Башкортостан — «потрясающе красивы». Всего свыше 100 спикеров обсудили на форуме будущее мира после COVID-19.

«Алга», Башкирия

28 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов Башкирии особой экономической зоны «Алга». «Наша, теперь уже официально созданная ОЭЗ «Алга» будет одним из крупнейших в Азии газохимических кластеров. Это – сотни миллиардов в нашу экономику, тысячи рабочих мест, мощнейший новый драйвер нашего развития!» – рассказал Радий Хабиров. В ОЭЗ «Алга» зашли уже шесть резидентов.

Путин присвоил Уфе почетное звание и распорядился о юбилее

2 июля президент Владимир Путин присвоил Уфе и еще 19 городам России почетное звание «Город трудовой доблести» — за значительный вклад жителей в достижение Победы в ВОВ и проявленный трудовой героизм.

30 ноября Путин подписал распоряжение о праздновании в 2024 году 450-летия основания Уфы. Оргкомитет по подготовке к юбилею города возглавит зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Геопарк «Янган-Тау» — в сети ЮНЕСКО

7 июля башкирский геопарк «Янган-Тау» первым в России и СНГ официально вошел во всемирную сеть ЮНЕСКО. Об этом заявили на Ассамблее организации. Геопарк – музей под открытым небом, экспонатами которого являются горы, пещеры, геологические разрезы, минералы и полезные ископаемые, и в отличие от нацпарков, доступен для туристов. Геопарк «Янган-Тау» объединяет более 20 геологических объектов, из которых три имеют международную, 10 – национальную и 21 объект – образовательную значимость. На территории геопарка произрастает много краснокнижных растений, обитают редкие виды животных.

Куштау: от столкновений до национализации БСК

15-16 августа в Башкирии возле шихана Куштау произошли столкновения между сторонниками и противниками промышленной разработки горы Башкирской содовой компанией. В разгар конфликта 16 августа на Куштау прибыл глава Башкирии Радий Хабиров. Ему удалось договориться прекратить столкновения и покинуть гору всем сторонам. 26 августа в ситуацию вокруг БСК вмешался Владимир Путин и поручил прокуратуре проверить сделку, в результате которой «чудесным образом» государство потеряло контроль над активами БСК. 2 сентября Куштау объявили особо охраняемой природной территорией. 4 декабря суд вернул 95,72% акций БСК государству. 29 декабря Хабиров сообщил, что конфликт с Куштау нес потенциал раскола общества.

На грани: остановили скандальную стройку

16 сентября Радий Хабиров прекратил скандальную стройку на ул. Шота Руставели, 5, в Уфе, где «ПСК-6» депутата Андрея Носкова начал возведение 34-этажной высотки в 10 метрах от жилого дома. Местные жители выступали против стройки: выходили на пикеты, объявляли голодовку и вставали на колени у мэрии. Хабиров потребовал свернуть все работы на объекте. «Строить вы тут не будете», — заявил он тогда. 29 декабря Радий Хабиров признался: «Мой визит на Руставели был на грани с законодательством».

Есть премьер

17 сентября, спустя долгое время, в Башкирии появился премьер-министр. Депутаты Госсобрания единогласно назначили на эту должность первого вице-премьера Андрея Назарова. Его кандидатуру представил Радий Хабиров. Объясняя свой выбор, глава заметил, что «привык решать сложные задачи в своей команде с людьми успешными, даже порой дерзкими». В тот же день Хабиров подписал соответствующий указ.

«Уфа» после ухода Евсеева и в ожидании возвращения Газизова

7 октября, после череды проигрышей, главный тренер ФК «Уфа» Вадим Евсеев, возглавивший команду в марте 2019 года, покинул свой пост. 11 октября наставником «горожан» назначили 55-летнего уроженца Душанбе Рашида Рахимова. 23 декабря клуб, находящийся в зоне вылета из РПЛ, отметил 10-летний юбилей. 25 декабря стало известно, что экс-гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, возглавивший московский «Спартак» и покинувший его через 153 дня, рассмотрит вопрос о своем возвращении в «Уфу» после Нового года.

«Мы не смогли его спасти»

29 октября 2020 года в Москве, в институте Склифосовского, от осложнений, вызванных COVID-19, скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин. «Мы не смогли его спасти», — сообщил Радий Хабиров. Мэр умер в тот же день, что и был назначен на пост градоначальника.

16 декабря врио мэра Уфы стал 52-летний предприниматель-нефтяник из Ишимбая, отец семерых детей Сергей Греков. Стать врио мэра Уфы ему предложил Радий Хабиров.

Свой Центр управления

19 ноября в Уфе заработал Центр управления республикой. Он будет координировать все направления жизнедеятельности региона, помогать оперативно выявлять проблемы и устранять их причины. Основой ЦУРа станут информационные системы, разработанные Минцифры. Система аналитики вывоза ТКО, мониторинг ЖКХ, стройка, здравоохранение и другие. Как уточнил Радий Хабиров 29 декабря, вся информация будет стекаться в ЦУР, чтобы понимать, что происходит в республике, и вопросы будут решаться быстрее.

Суд оправдал экс-главу Минземимущества Башкирии

25 ноября Кировский районный суд Уфы оправдал бывшего вице-премьера и экс-главу Минземимущества Башкирии Евгения Гурьева за отсутствием состава преступления. Он обвинялся в «превышении должностных полномочий» при продаже земельных участков по цене вдвое ниже их кадастровой стоимости и в ущербе бюджету в 570 млн рублей. Суд установил, что его действия не противоречили закону. Прокуратура просила для экс-чиновника 12 лет лишения свободы и обжаловала приговор.

НОЦ в Уфе получил федеральный статус

Башкирия победила в правительственном конкурсе и получит федеральное финансирование на развитие Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. 3 декабря премьер-министр РФ подписал соответствующее распоряжение. «На базе НОЦ планируется разрабатывать новые изобретения и совершать научные открытия. К нам потянутся учёные со всего мира, мы сами станем экосистемой, престижной кузницей научных и инженерных кадров», — поделился радостью глава Башкирии.

Сгорели в Доме милосердия

В ночь на 15 декабря в частном пансионате для пожилых в деревне Ишбулдино Абзелиловского района произошел страшный пожар, в результате которого погибли 11 постояльцев. В районе ввели режим ЧС. Сгоревший «Дом милосердия» размещался в 50-летнем деревянном здании без системы пожаротушения и не имел права круглосуточно держать у себя постояльцев. Возбуждены уголовные дела, также по факту бездействия должностных лиц, руководитель пансионата арестована. После пожара с 11 погибшими прокурор Абзелиловского района Булат Асылгужин, занимавший эту должность с 2016 года, уволился.

Приговор «по краже века»

22 декабря в Башкирии вступил в законную силу приговор в отношении кассира и ее супруга, похитивших из банка миллионы и скрывшихся. В Верховном суде РБ апелляционные жалобы осужденных на приговор Салаватского горсуда оставили без удовлетворения. Луизу Хайруллину суд приговорил к 5 годам лишения свободы, Марата Хайруллина – к 6 годам. Вместе они должны вернуть «Россельхозбанку» 25 млн рублей.

Новый год с Анной Семенович…

На новогодние праздники жители Башкирии отдыхают 1-10 января 2021 года. Как с пользой провести каникулы, подскажет «Новогодний календарь-2021»﻿ и интерактивная карта мероприятий .﻿ С 1 по 4 января в Уфе пройдёт новогодний фестиваль «TERRA ZIMA», в рамках которой состоится всероссийский парад Снегурочек во главе с звездой шоу-бизнеса Анной Семенович.

За безопасностью жителей республики в праздники проследят тысячи сотрудников МЧС и МВД. С нового года в регионе откроют платные медвытрезвители, «ночевка» в которой обойдется в две тысячи рублей. По ссылкам можно узнать, как работают в праздники травмпункты, поликлиники, транспорт и почтовые отделения.

2021-й в Башкирии объявлен Годом здоровья и активного долголетия

Об этом 28 декабря сообщил Радий Хабиров. «Это самое главное, самое дорогое — жизнь людей и здоровье, программа реабилитации и целый ряд других вопросов», — отметил он. 27 декабря на «Территории женского счастья» Радий Хабиров поделился, что самое главное в жизни человека – семья, и рассказал, что в свой семейный день – воскресенье, с удовольствием готовит для близких и даже может помыть посуду.

В 2021 год Башкирия входит с верой и надеждой в лучшее, заявил глава на пресс-конференции 29 декабря. «Верим, что придем к завершению коронавирусной инфекции. Планы на 2021 год у нас самые позитивные: строить, созидать, конкурировать», — подчеркнул Радий Хабиров.