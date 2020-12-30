Эльвира Аиткулова выделила три основных момента в пресс-конференции Главы Башкирии

Заместитель председателя Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан, председатель Президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова прокомментировала пресс-конференцию Главы республики Радия Хабирова.

«Пресс-конференция — это тот формат, когда каждый житель республики может получить ответы на вопросы, волнующие его в силу своих профессиональных, общественных и человеческих интересов. Хотела бы выделить три момента. Во-первых, как депутат, я бы отметила, что ситуация, о которой говорил Радий Фаритович в части экологического законодательства, учета мнений при выдаче лицензий при разработке в районах республики, — это тема, которую нам предстоит с коллегами, федеральными депутатами, обсуждать и совершенствовать. Также Радий Фаритович сказал о необходимости референдумов, в этой части, я думаю, Государственному собранию тоже есть над чем подумать. И блок вопросов, которые касаются конкретно города Уфы, — это исторический облик города, привлечение инвесторов к восстановлению культурного наследия и те регулирующие нормы, которые сегодня есть, тоже требуют совершенствования. На последнем заседании комитета мы как раз рассматривали инициативу по изменению законодательства в части использования и охраны культурно-исторического наследия, эту работу мы будем продолжать.

Во-вторых, как руководитель Всемирного курултая башкир, отмечу, что самое ключевое позитивное событие 2020 года, возвращение исторической справедливости — это присуждение Звезды Героя России Минигали Шаймуратову. Его имя красной нитью проходило через весь год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всемирный Курултай башкир по поручению Главы республики будет участвовать в сборе средств на возведение памятника Минигали Шаймуратову. Мы ждем, когда объявят итоги публичного экспертного мнения по эскизам памятника, который будет установлен на Советской площади. Та работа, которая в этом году была проделана, — колоссальная, думаю, что Радий Фаритович возвращением Звезды Героя России Шаймуратову доказал, что невозможное возможно. Эта награда подняла народный дух.

В-третьих, я свою позицию хотела бы высказать и как журналист. Формат этой пресс-конференции был необычен тем, что максимально открыто и честно Глава республики отвечал на все вопросы. Как человек сильный, он говорил о достижениях и не скрывал проблемы, ошибки, которые были допущены в этом году. Честный, открытый разговор республике был очень нужен. Такая практика, когда в завершение года каждый человек ревизирует и свою личную жизнь, и свою общественную, политическую деятельность, ищет ответы на главные вопросы, — очень нужна, хорошо, что такой разговор в канун Нового года состоялся. Думаю, что большинство получили очень точные ответы на вопросы, которые их волновали».