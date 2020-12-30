В Башкирии назрела необходимость отхода от ручного управления — эксперт

Одним из характерных черт государственного управления в Республике Башкортостан является стремление оперативно решать проблемы в ручном режиме, — такой вывод сделал экономист Всеволод Спивак по итогам пресс-конференции главы региона Радия Хабирова.

«Можно допустить, что много текущих задач находятся в ситуации, когда промедление кажется неэффективным и более того, даже аморальным. Но любое решение, принятое вне существующего нормативного поля, сняв напряжение в одной точке, приводит к разбалансировке системы, и тем самым порождает большую неопределенность. Например, градостроительный совет. Если несколько месяцев назад на фоне ситуации с застройкой по улице Шота Руставели мы слышали, что каждое разрешение на строительство будет выдаваться исключительно по результатам обсуждения этого вопроса на Градостроительном совете, то на пресс-конференции позиция формулируется уже гораздо более обтекаемо и системно, но при этом все равно оставляя поле для фантазий (а любая административная фантазия – это риск для инвестора). Любые требования , которые законодатель считает необходимыми, можно вносить в системном режиме. А что тогда будет предметом обсуждения на градостроительном совете? Если я правильно понимаю, речь все же идет не цвете фасадов , а о базовом решении: можно в принципе строить или нет. Также не очень понятен смысл дополнения по поводу социальных объектов. Речь о том, чтобы нагружать застройщика социальной инфраструктурой: школами, детскими садиками, больницами? Во-первых это обязанность государства и является частью баланса между взаимными требованиями и обязательствами граждан, бизнеса и государства, которое отражено, в том числе, в действующей налоговой системе. Во вторых, непонятно, как равномерно между всеми застройщиками распределить нагрузку по строительству социальной инфраструктуры поровну. Если же опять каждый раз принимать решения индивидуально, мы отпугнем тех, кто привык работать без опоры на административный ресурс. Ну и в третьих, надо четко понимать, что затраты на социальную инфраструктуру будут прямо включены в цену квартир», — говорит эксперт.

Необходим механизм согласования интересов бизнеса, государства и общества, считает экономист. Без этого инвесторы находятся в неопределённом состоянии. Референдум на самом деле может быть одним из решений. Но, к сожалению, только для крупных проектов. Что делать в тех случаях, когда решение принять надо, а проводить референдум нецелесообразно? Или к примеру, проблемы цифровизация населенных пунктов . Значительная часть проблем в этой области лежит в области неурегулированной нормативной базы. Пока мы видим, что республике легче выделить деньги и строить за свой счет, чем устранить противоречия в законах и облегчить работу инвесторов.