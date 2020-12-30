В Уфе таксист приставал к девушке во время поездки

22-летняя девушка обратилась в полицию после того, как к ней домогался водитель. Об этом агентству «Башинформ» рассказала потерпевшая.

В ночь с понедельника на вторник девушка с подругой вызвала такси в центр города. На вызов приехала белая иномарка, которая должна была отвезти девушек по двум адресам.

Когда одну из девушек высадили по первому месту назначения, водитель стал приставать к оставшейся в салоне клиентке с вопросами, а затем и вовсе предложил отключить приложение такси и счетчик, чтобы покататься вдвоем «по ночному городу». Девушка отвечала отказом и звонила в это время знакомым.

Когда машина добралась до места назначения и девушка собралась выходить, водитель заблокировал двери и начал домогаться девушки. Он повернулся с водительского сиденья на заднее, где сидела клиентка, схватил ее руки и, тянув к себе, пытался целовать. Девушка сопротивлялась, после чего мужчина стал трогать ее в «запретных» местах. Девушка вручную открыла блокировку и выбежала из машины. По словам девушки, водитель из окна вслед предупредил ее о скорой встрече.

«Мне удалось вырваться. Но я сомневаюсь, что это первый случай. Не хочу, чтобы на моем месте оказались несовершеннолетние девушки или другие беззащитные», — рассказала потерпевшая.

﻿Полицейские принимают решение о возбуждении уголовного дела.