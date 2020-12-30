Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.65 ↓

EUR 90.20 ↓

30 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе таксист приставал к девушке во время поездки

ОБЩЕСТВО

22-летняя девушка обратилась в полицию после того, как к ней домогался водитель. Об этом агентству «Башинформ» рассказала потерпевшая.

В ночь с понедельника на вторник девушка с подругой вызвала такси в центр города. На вызов приехала белая иномарка, которая должна была отвезти девушек по двум адресам.

Когда одну из девушек высадили по первому месту назначения, водитель стал приставать к оставшейся в салоне клиентке с вопросами, а затем и вовсе предложил отключить приложение такси и счетчик, чтобы покататься вдвоем «по ночному городу». Девушка отвечала отказом и звонила в это время знакомым.

Когда машина добралась до места назначения и девушка собралась выходить, водитель заблокировал двери и начал домогаться девушки. Он повернулся с водительского сиденья на заднее, где сидела клиентка, схватил ее руки и, тянув к себе, пытался целовать. Девушка сопротивлялась, после чего мужчина стал трогать ее в «запретных» местах. Девушка вручную открыла блокировку и выбежала из машины. По словам девушки, водитель из окна вслед предупредил ее о скорой встрече.

«Мне удалось вырваться. Но я сомневаюсь, что это первый случай. Не хочу, чтобы на моем месте оказались несовершеннолетние девушки или другие беззащитные», — рассказала потерпевшая.

﻿Полицейские принимают решение о возбуждении уголовного дела.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе тяжело заболевшая коронавирусом девушка родила мертвого ребенка
Тяжело заболевшая коронавирусом молодая жительница Башкирии на последних сроках беременности поступила в ковид-роддом Уфы, где лечилась более пяти недель
Счастливчик из Уфы выиграл более 2,6 миллиона рублей
Счастливчик из Уфы выиграл более 2,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба гослотерии «Столото». Уфимец купил билет на сайте и выиграл 2 598 816 рубле
Уфимский цех молочной кухни в 2021 году увеличит производительность до 4 тонн в сутки
Производственный цех «Молочная кухня», расположенный в Уфе по улице 50 лет СССР, после капитального ремонта увеличит в первом квартале 2021 года приемку
В Уфе издана энциклопедия «Фольклор народов Башкортостана»
В рамках мероприятий по подготовке к Всемирной Фольклориаде-2021 издательство «Башкирская энциклопедия» подготовило тематическую энциклопедию «Фольклор н
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть