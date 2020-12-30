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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Зугура Рахматуллина: Пресс-конференция Главы - подведение итогов года и определение задач

ПОЛИТИКА

Председатель Ассамблеи народов Башкортостана и депутат Госдумы РФ Зугура Рахматуллина прокомментировала пресс-конференцию Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

«Пресс-конференция Главы республики — это и подведение итогов уходящего года, сложного не только для республики, а всей большой страны, и определение задач на предстоящий год. Это выявление тех болевых точек, которые необходимо решать в первую очередь. Много сделано за прошедший год — это главные ключевые события, которые имеют федеральное измерение. Это, прежде всего, возвращение генерала Шаймуратова на свою Родину Героем России. Это создание в Уфе, на территории многонационального Башкортостана, Научно-образовательного центра международного уровня. Это предстоящее празднование 450-летия Уфы как федерального, статусного мероприятия. Это реализация общефедеральных национальных проектов, привлечение инвестиций, это и строительство социальных объектов, жилья, которое не прекращалось, как подчеркивал Глава республики, ни на один день.

Проблем много, но у республики есть силы, есть возможности, есть слаженная работа команды, есть цели и задачи, потому что многонациональная республика сегодня является сердцем Евразии, сердцем России, она должна во всем показывать пример остальным, как жить дружно, мирно в этом многонациональном культурном пространстве — у нас это получается.

Безусловно, пресс-конференция — это не только подведение итогов, но и работа над ошибками, потому что любое движение, любое действие, которое направлено вперёд, проходит через противоречия, поиск истины, поэтому 2021 год должен взять в руки эстафету добрых, конструктивных дел, принятых решений и идти вперёд (у нас в республике созданы две экономические зоны, которые носят название «Алга» — «Вперёд»). Только вперед, только вместе!»

 

ИА «Башинформ»

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