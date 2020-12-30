В больнице Стерлитамака вспомнили о врачах, погибших в борьбе с коронавирусом

Фото: Эльвира Гильванова, Vk

Фото: Эльвира Гильванова, Vk

В Городской больнице №2 Стерлитамака в преддверии Нового 2021 года вспомнили о сотрудниках, ушедших из жизни в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 30 декабря на официальной странице медучреждения «ВКонтакте» пост памяти опубликовала главный врач Эльвира Гильванова.

«Они внесли неоценимый вклад в здравоохранение города и ценой своей жизни боролись с COVID-19. Вспомним: Рината Багаутдиновича Дашкина — врача-невролога поликлиники, Зилю Шакировну Ильясову — участкового врача-терапевта, Андрея Ивановича Лаптева — врача-уролога поликлиники, Гульнару Анваровну Аглиуллину — участковую медицинскую сестру. Светлая им память», — написала руководитель ГБ №2 Стерлитамака.

Главврач пожелала всем подписчикам беречь себя и своих близких.