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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Пайетки и бельевые платья: что надеть на новогоднюю вечеринку — советы уфимского стилиста

ОБЩЕСТВО

Уфимский стилист и шопинг-гид Гульназ Хазиева призывает жителей Башкирии нарядиться на новогодний вечер, поскольку в 2020 году было слишком мало поводов для этого.

«Этот год научил нас относиться к выбору одежды осознанно, выбирать практичное. Я призываю выбирать функциональность и практичность, чтобы наряды, купленные для новогодней вечеринки, можно было надеть и в повседневной жизни», — говорит Гульназ.

Актуальна в этом сезоне юбка с пайетками в длине в миди, ее также можно надеть на другие мероприятия, «успокоив» однотонными свитерами, джемперами и базовыми футболками.

По словам стилиста, сейчас популярны вещи в бельевом стиле — платья-комбинации, пижамные костюмы, атласные брюки. Их можно надеть в новогоднюю ночь с туфлями на шпильках, с тонкими ремешками или яркими лодочками.

Из аксессуаров стоит обратить внимание на жемчужные бусы, выразительные серьги и цепи.

«Этот комплект можно носить и потом: брюки с объемными свитерами, блузки — с джинсами, топами и футболками. Платья-комбинации — с пиджаками», — советует стилист.

Еще один способ быть на высоте в новогоднюю ночь — выбрать скромные платья а-ля «Наденька» из Иронии судьбы». Будут уместны лаконичные, асимметричные, декольтированные платья. Актуальны мини-платья с закрытым верхом.

«С мужчинами сложнее: они должны соответствовать своей спутнице. Если девушка нарядная, то на спутнике обязательна чистая отутюженная рубашка, брюки, можно и джемпер. Стоит обратить внимание на детали, кроме опрятного вида (волосы, оформленная борода) — можно надеть яркие носки и ремень», — рассказала Гульназ Хазиева.

 

Розалия Валеева

Теги: новый год
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