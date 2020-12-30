Рафик Дусалиев: Радий Хабиров открыт и умеет держать удар

Глава республики Радий Хабиров открыт, но при этом умеет держать удар. Так прокомментировал его пресс-конференцию руководитель регионального отделения партии «Парнас» в Башкортостане, известный адвокат Рафик Дусалиев.

«Для меня в пресс-конференции Хабирова важны были «родные» мне темы, которыми я занимался с 2013 года. Это незаконное слияние ряда башкирских предприятий, в результате которых образовалось АО «БСК». Меня радует понимание Главы республики этого вопроса и его позиция по возврату акций в собственность республики. Отвечать в прямом эфире на вопросы журналистов, некоторые из которых были очень неудобными для Хабирова, непросто, это вызывает только уважение. Что касается того, что Радий Хабиров упомянул меня в ходе пресс-конференции как кандидата в члены СПЧ, да, мне предлагали войти в состав совета по правам человека, без ущерба для моей деятельности и без каких-либо ограничений и условий. Политических и моральных. Я предложение принял, и это совсем не значит, что я не буду задавать вопросов властям. Я остаюсь на позиции юриста, закона и защиты прав человека и нашей республики», — сказал Рафик Дусалиев.

Известный адвокат также отметил, что его радует открытость Главы республики, умение «держать удар» от критических замечаний СМИ и огорчает то, что башкирское чиновничество не берет пример со своего начальства.

«Мое отношение к такой позиции Главы республики только положительное, несмотря на все мои критические статьи, которые я буду продолжать писать и дальше. Даже войдя в состав СПЧ», — отметил Дусалиев.