Рафик Дусалиев: Радий Хабиров открыт и умеет держать удар
Глава республики Радий Хабиров открыт, но при этом умеет держать удар. Так прокомментировал его пресс-конференцию руководитель регионального отделения партии «Парнас» в Башкортостане, известный адвокат Рафик Дусалиев.
«Для меня в пресс-конференции Хабирова важны были «родные» мне темы, которыми я занимался с 2013 года. Это незаконное слияние ряда башкирских предприятий, в результате которых образовалось АО «БСК». Меня радует понимание Главы республики этого вопроса и его позиция по возврату акций в собственность республики. Отвечать в прямом эфире на вопросы журналистов, некоторые из которых были очень неудобными для Хабирова, непросто, это вызывает только уважение.Известный адвокат также отметил, что его радует открытость Главы республики, умение «держать удар» от критических замечаний СМИ и огорчает то, что башкирское чиновничество не берет пример со своего начальства.
Что касается того, что Радий Хабиров упомянул меня в ходе пресс-конференции как кандидата в члены СПЧ, да, мне предлагали войти в состав совета по правам человека, без ущерба для моей деятельности и без каких-либо ограничений и условий. Политических и моральных. Я предложение принял, и это совсем не значит, что я не буду задавать вопросов властям. Я остаюсь на позиции юриста, закона и защиты прав человека и нашей республики», — сказал Рафик Дусалиев.
«Мое отношение к такой позиции Главы республики только положительное, несмотря на все мои критические статьи, которые я буду продолжать писать и дальше. Даже войдя в состав СПЧ», — отметил Дусалиев.Напомним, первая в прямом эфире пресс-конференция Радия Хабирова прошла 29 декабря и длилась более двух часов. Подробнее об этом читайте здесь.