Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии модернизируется система организации службы лабораторной диагностики Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии модернизируется система организации службы лабораторной диагностики. О совершенствовании деятельности службы рассказали на брифинге в Министерстве здравоохранения республики.

В течение 2020 года на территории Уфы, в Октябрьском и Нефтекамском медицинских округах реализовывался пилотный проект по формированию трехуровневой системы организации службы клинической лабораторной диагностики.

В Башкортостане всего 135 медицинских лабораторий. Как отметил главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава РБ Фаниль Билалов, при модернизации «все лабораторные службы республики сохраняются». Передача биоматериала из одного уровня на другой будет производиться согласно территориально-географическому приближению. На следующий год запланировано завершение оснащения пунктов забора биоматериала амбулаторно-поликлинических медицинских организаций, расширение перечня лабораторных исследований и утверждение тарифов, подготовка концепции преобразований по кадровому обеспечению, дооснащение оргтехникой пунктов забора биоматериала к сети РМИАС и подключение нового лабораторного оборудования к сети РМИАС.

Эффективность проекта по централизации лабораторной службы рассматривается в трех направлениях: медицинское, экономическое и социально-организационное. Медицинский эффект – это доступность исследований более широкого спектра (до 440 видов исследований), высокое качество исследований. Экономический эффект – сократятся расходы на расходные материалы и реагенты в совокупном объёме, сократятся дублирование исследований, средства на операционные расходы и закуп лабораторного оборудования.

По словам специалистов, все распространенные анализы будут доступны в одном месте, не нужно будет направлять пациента в различные медицинские организации. Пациентам будет предоставляться широкий перечень анализов в своих поликлиниках – не нужно будет искать другие медорганизации. Результаты можно получить за короткие сроки, будет уверенность в результатах и качестве исследований.