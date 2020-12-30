Радий Хабиров подвел итоги трудного года честно – мнение
Искренне и честно подвел итоги трудного во многих отношениях 2020 года Радий Хабиров во время своей пресс-конференции. Так считает председатель профильной Комиссии Общественной палаты Республики Башкортостан по инновационному развитию, вопросам малого и среднего бизнеса, предпринимательству Ирина Абрамова.
«Глава республики вышел перед жителями подвести итоги этого трудного года. Мне от всей души понравилось, что Радий Фаритович проявил себя на пресс-конференции очень искренним, мудрым, человечным, понравилось, как он выступил. Это был откровенный разговор. Он открыто признавал свои ошибки, например, отметил, что тактически ошиблись в сроках реализации транспортной реформы в Уфе, несмотря на стратегически правильную выбранную линию, признал, что задуманное не удастся так быстро сделать. Это очень импонирует жителям, когда человек не занимается «шапкозакидательством» обещаний, а честно и объективно оценивает ситуацию. И показывает на временные трудности, приверженность главной линии – благополучие жителей региона.Напомним, первая в прямом эфире пресс-конференция Радия Хабирова прошла 29 декабря и длилась более двух часов. Подробнее об этом читайте здесь.
Мы, жители, не должны всю ответственность перекладывать только на власть, мы все вместе должны что-то делать в нашем общем доме. Мы должны понимать, что не всегда все быстро получается, стоит нам только пожаловаться власти и ожидать от нее готовых решений, хотя на пресс-конференции мы увидели желание власти находить эти решения. Подчеркну еще раз, это был очень трудный год в сложнейшей ситуации в мире», — сказала Ирина Абрамова.