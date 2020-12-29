Фото: соцсети Радий Хабиров рассказал про поход в магазин с женой и ребенком Фото: соцсети

Конечно же, я хожу в магазины, ответил Радий Хабиров на вопрос журналиста о том, является ли его фото в одном из супермаркетов настоящим. «Расскажу, как это вышло. Дома у меня есть один маленький мальчик, совершенно «одичавший» от невозможности играть с другими детьми. И он очень любит ходить в магазины. Вот мы и пошли. Он набрал в корзину вещей, но на кассе не захотел выпускать из рук игрушку и банку напитка. А покупки же продавцу надо отсканировать. И вот я вырываю у него эти вещи, а ребенок капризничает, сердится. Банку тут же скорей ему вернул, а он как швырнет ее об пол! Ладно, хоть не вышибло пломбу, не вылилось ничего. Провели с ним работу воспитательную. Потом спрашиваю: Фарит, не будешь больше так делать? Не буду, говорит. Вот этот момент и попал в соцсети. Забавно вышло. Хорошие фотографии остались от этой истории, я сохранил их».