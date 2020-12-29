Фото: Олег Яровиков Предприятиям АПК вернем все недоведенные субсидии — Радий Хабиров Фото: Олег Яровиков

Все субсидии из бюджетов, положенные сельхозпроизводителям, будут до них доведены в следующем году, сказал Глава Башкирии в ответ на вопрос представителя Альшеевского района. Район не получил 31 млн рублей, это существенная сумма для фермеров, на эти средства можно было бы приобрести, например, три комбайна, пояснил сотрудник райадминистрации.

«В целом по республике не доведено порядка 1 млрд рублей субсидий, такая проблема есть, и есть объективные причины в этот тяжелый год. Я никого никогда не обманывал, и вы с коллегами можете быть уверены, что ваши субсидии обязательно до вас дойдут», — заверил Глава республики.