Кого ждут супруги Хабировы?
Фото: Олег Яровиков
Кого ждут супруги Хабировы? Фото: Олег Яровиков
Одним из многочисленных вопросов, поступивших во вторник в ходе пресс-конференции Главе Башкирии, стал вопрос о беременности его супруги Каринэ Хабировой.
— Вы ждете ребенка в вашей семье. Кого ждете? — спросили Главу республики.
— Ребенка, — ответил Радий Хабиров.
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Кого ждут супруги Хабировы?
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