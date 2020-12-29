Фото: Олег Яровиков Кого ждут супруги Хабировы? Фото: Олег Яровиков

Одним из многочисленных вопросов, поступивших во вторник в ходе пресс-конференции Главе Башкирии, стал вопрос о беременности его супруги Каринэ Хабировой.

— Вы ждете ребенка в вашей семье. Кого ждете? — спросили Главу республики.

— Ребенка, — ответил Радий Хабиров.