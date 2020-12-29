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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

По всей Башкирии в этом году залиты 638 ледовых катков

ОБЩЕСТВО
Фото: https://vk.com/radiyhabirov

По всей Башкирии в этом году залиты 638 ледовых катков Фото: https://vk.com/radiyhabirov

По всей Башкирии в этом году залиты 638 катков, поделился цифрой в соцсетях Глава региона Радий Хабиров.

﻿«В этом году залили катков и хоккейных коробок на 100 больше обычного, их у нас теперь вместе с сезонными катками 638. Чтобы дети и взрослые больше времени проводили на улице, потому что заболеваемость в помещениях выше. Будьте здоровы и побольше занимайтесь спортом!» — написал руководитель республики.
Только в Уфе в эту зиму залиты 76 хоккейных коробок и 27 катков.

На последнем в этом году оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров отмечал, что «хотя бы один каток в муниципалитете должен быть бесплатным»﻿.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ледовые катки
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