По всей Башкирии в этом году залиты 638 ледовых катков
Фото: https://vk.com/radiyhabirov
По всей Башкирии в этом году залиты 638 ледовых катков Фото: https://vk.com/radiyhabirov
По всей Башкирии в этом году залиты 638 катков, поделился цифрой в соцсетях Глава региона Радий Хабиров.
«В этом году залили катков и хоккейных коробок на 100 больше обычного, их у нас теперь вместе с сезонными катками 638. Чтобы дети и взрослые больше времени проводили на улице, потому что заболеваемость в помещениях выше. Будьте здоровы и побольше занимайтесь спортом!» — написал руководитель республики.Только в Уфе в эту зиму залиты 76 хоккейных коробок и 27 катков.
На последнем в этом году оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров отмечал, что «хотя бы один каток в муниципалитете должен быть бесплатным».
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По всей Башкирии в этом году залиты 638 ледовых катков
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