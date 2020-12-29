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Глава Минздрава Башкирии пожелал гражданам в 2021 году совместной победы над коронавирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Глава Минздрава Башкирии пожелал гражданам в 2021 году совместной победы над коронавирусом Фото: Ксения Калинина

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на последнем брифинге уходящего 2020 года поздравил жителей республики с наступающим Новым годом и пожелал здоровья и терпения.

«Чтобы следующий год принес больше радости, улыбок, исполнения желаний, позитивных эмоций и, конечно, нашу совместную победу над коронавирусом, — сказал глава министерства и обратился к гражданам с просьбой. — Прошу вас всех в период новогодних праздников, новогодних каникул соблюдать нормы санитарно-эпидемиологического режима. Призываю вас к ответственности и к охране нашего старшего поколения, наших жителей старше 60 лет. Новогодние праздники – это праздники домашние, вы будете посещать родных и близких — прошу при посещении использовать средства индивидуальной защиты, дезинфекторы, а также вести здоровый образ жизни».

Как информировало агентство «Башинформ», количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки увеличилось в Башкирии на 166 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 728 заболевших COVID-19. На сегодняшний день в стационарах республики находятся 885 больных коронавирусной инфекцией, 70 из которых — в тяжелом состоянии. Жертвами ковида стали 135 человек.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
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