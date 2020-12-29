Новогодние премьеры ждут своих зрителей в «Киномакс-Уфа»

Главные новогодние премьеры ждут своих зрителей в «Киномакс».

Драма «Огонь» от создателей «Движения вверх» — героическая история о пожарных и спасателях с Константином Хабенским в главной роли. То, что обычно называют подвигом, для них – привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии. Увидеть премьеру на самом большом экране города* стоит в «Киномакс-Уфа»

Для семейного просмотра — приключенческая комедия «Последний богатырь: Корень зла». Во второй части современной сказки мы узнаём об истоках древнего зла, видим новые уголки сказочного Белогорья и становимся свидетелями захватывающей борьбы былинных богатырей.

Для детей — мультфильм «Конь Юлий и большие скачки». Любимый всеми говорящий конь Юлий влюбился! И на этот раз все серьезно – он просит руки, то есть копыта​ королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида. Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей.​ Юлий обращается к князю Киевскому за помощью, но получает отказ. Однако наш жених не намерен отказываться от любви. Он похищает князя и насильно везет его к султану.

31 декабря «Киномакс-Уфа» работает до 18:00, а 1 января ждет зрителей уже с 14:00.

Рассадка в залах по-прежнему 30%, но при общей вместимости в 2500 человек места в кинотеатре хватит для всех желающих. Купить билеты и попкорн можно через сайт, приложение или экспресс-кассы в фойе кинотеатра. Дезинфекция проводится после каждого показа. А еще в “Киномаксе” высокие потолки, хорошая система вентиляции и увеличенный воздухообмен.

Выбирайте сеанс на kinomax.ru и приходите!

*Большой кинозал кинотеатра «Киномакс-Уфа» превосходит по размерам кинозалы других кинотеатров Уфы по состоянию на 01.11.20 г.