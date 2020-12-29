Рождественские службы пройдут в 18 храмах Уфы

Праздничные рождественские богослужения пройдут в 18 храмах города Уфы. На участках дорог по улице Кирова – от ул. Айской до ул. Ветошникова возле Собора Рождества Богородицы, и на участке по улице Бехтерева возле Свято-Сергиевского кафедрального собора будет перекрыто дорожное движение на период проведения мероприятий с участием массового скопления граждан.

Каждый храм обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе термометрию, маски, дезинфекционную обработку, соблюдение социальной дистанции. На входах будут дежурить сотрудники и волонтеры Уфимской епархии.

Для разведения потока людей в каждом храме планируется по три богослужения: с 23.00 часов 6 января, 7 января с 7.00 часов и с 9.00 часов.

Для всех желающих увидеть праздничное рождественское богослужение в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы телеканал «БСТ» организует прямую трансляцию с 23.00 часов 6 января.