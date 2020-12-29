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В Уфимском планетарии рассказали о главных астрономических событиях нового 2021 года

ОБЩЕСТВО
Фото: Станислав Шахов

В Уфимском планетарии рассказали о главных астрономических событиях нового 2021 года Фото: Станислав Шахов

Самыми яркими астрономическими событиями 2021 года станут лунные и солнечные затмения. За год произойдёт четыре затмения: два лунных и два солнечных. Из них одно солнечное затмение, его частные фазы, будет видно в Башкортостане.

Как сообщили в Уфимском планетарии, 26 мая первое затмение будет полным лунным и его не будет видно в Башкортостане. Оно будет наблюдаться в восточных районах России, а также в Австралии, Новой Зеландии, и Океании.

Второе затмение года будет кольцеобразным солнечным. Произойдет оно в новолуние 10 июня. Полоса кольцеобразной фазы пройдет по Северной Америке, Северному ледовитому океану и по северо-восточной части России. Частные фазы затмения будут видны практически на всей территории нашей страны, в том числе и в Башкортостане. Начнется затмение в Уфе в 15.51 часов по уфимскому времени, максимум наступит в 16.52 часов (Луна закроет 0,29 часть солнечного диска). В 17.49 часов затмение закончится.

Третье затмение 2021 года будет частным лунным. Произойдет оно в полнолуние 19 ноября и это затмение также не будет видно в Башкортостане. Оно будет наблюдаться на севере России, в Северной и Южной Америке, в Австралии, в некоторых странах Европы, Азии и Африки.

Четвертое и последнее затмение 2021 года будет полным солнечным. Произойдет оно в новолуние 4 декабря и это затмение тоже не будет видно в Башкортостане. Полное затмение будет наблюдаться в южном полушарии в акватории Тихого и Атлантического океана, в Антарктиде.

В новом году в августе состоится противостояние планет – гигантов Сатурна и Юпитера: 2 и 20 августа, соответственно.

Большой интерес у населения вызывают Суперполнолуния. Это такое полнолуние, которое происходит во время наибольшего приближения Луны к Земле (Луна в перигее). Луна в суперполнолуние на 30% ярче и на 14% больше, чем в миниполнолуние, во время которого Луна находится в апогее – в наибольшем удалении от Земли.

В 2021 году суперполная Луна будет во все весенние месяцы: 28 марта, 27 апреля, 26 мая и в следующие летние месяцы; 24 июня и 24 июля. Наиболее близко к перигею полная Луна будет 27 апреля и 26 мая.

Миниполнолуние состоится 19 ноября и 19 декабря, когда Луна в полнолуние будет находиться в наибольшем удалении от Земли и мы будем наблюдать на небосводе маленькую полную Луну и не такую яркую.

Новый год будет «богат» на метеорные потоки – звездопады, среди которых можно выделить четыре наиболее ярких и обильных, дающих до 100 и более метеоров в час. Это известные Персеиды, а также Квадрантиды, эта-Аквариды и Геминиды.

 

ИА «Башинформ»

Теги: уфимский планетарий
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