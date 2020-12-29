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Мать троих детей с ДЦП из Башкирии получила долгожданный подарок в эфире Первого канала

ОБЩЕСТВО
Фото: Первый канал

Мать троих детей с ДЦП из Башкирии получила долгожданный подарок в эфире Первого канала Фото: Первый канал

Мама троих сыновей с особенностями здоровья и развития из башкирского города Благовещенска стала героиней новогодней программы Первого канала «Мужское и женское». Оксана Давлетова приехала туда благодаря своему девятилетнему племяннику Ильмиру. Третьеклассник написал письмо Деду Морозу, где попросил для тети шезлонг для купания двоюродных братьев, а для себя скромный подарок — волейбольный мяч.

Оксана Давлетова купала среднего Кирилла (второго близнеца) и Марка (младшего сына) в ванной на подушках. В эфире Первого канала многодетная мама особенных детей получила долгожданный подарок. Вручил его бизнесмен Андрей Ковалев.

«Вы потрясли меня красотой своей души. Вы улыбаетесь сквозь слезы. Я вам вручаю сертификат на покупку этого шезлонга. Только не плачьте», — сказал предприниматель и отец троих детей.

Ильмир тоже получил свой подарок, а Оксане дизайнер Саша Черная подарила пальто.

В завершение ведущий программы Александр Гордон сказал главные слова матери детей с ДЦП из Башкирии: «Держись, моя любовь!»

Смотреть видео 00:57:25

Ранее агентство «Башинформ» рассказывало историю Оксаны Давлетовой.

 

ИА «Башинформ»

Теги: мать троих детей с ДЦП
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