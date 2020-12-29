Коронавирус в Башкирии: Число зараженных только увеличивается; «они становятся другими»

В Башкирии врач COVID-роддома рассказала, как коронавирус влияет на головной мозг и что делать, если пациент «слушает стенку».

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Еще 167 случаев заболевания коронавирусом выявили в Башкирии 28 декабря за сутки – это очередной рекордный прирост с начала пандемии. Больше всего новых заражений зафиксировано в Уфе – 126 случаев, далее идет Нефтекамск – 12 заболевших, 8 – в Янаульском районе. Общее число заболевших ковидом в республике достигло 18 562 человек, из них 6 136 случаев приходится на Уфу, 1 322 – в Белебеевском районе, 1 273 – в Туймазинском, следует из данных Минздрава РБ. Меньше всего зараженных по-прежнему в Зилаирском районе и Межгорье – 6 и 3 случая соответственно.

В стационарах республики сейчас лечатся 878 инфицированных. Из них в тяжелом состоянии — 71 пациент, на ИВЛ — 12. На амбулаторном лечении находятся 3 005 инфицированных. Внебольничной пневмонией за сутки в республике заболели 367 человек.

Еще три случая смерти от коронавирусной инфекции зарегистрировано в Башкирии за сутки. Общее число жертв COVID-19 увеличилось в регионе до 135.

Как коронавирус влияет на головной мозг? Об этом «Башинформу» рассказала заведующая родильным отделением Дёмской ковид-больницы Дина Абсалямова. По ее словам, коронавирус влияет на головной мозг не только тем, что запахи перебивает, вызывает потерю вкуса, но и перебивает радость материнства у тяжело болеющих женщин, вызывая депрессию. «Мы называем изменения процессов в мозге энцефалопатией. Развиваются озлобленность, депрессия, вредность. Это не только беременных касается, но и в общем пациентов с коронавирусом – они становятся другими», — говорит врач и отмечает, что эта болезнь вытаскивает из человека какие-то тяжелые черты: пациент становится озлобленным и на все огрызается.

Бывают случаи, когда родные звонят женщине, а она даже трубку не берет, рассказывает Дина Абсалямова. Родственники начинают паниковать, звонят на «горячую» линию ковид-госпиталя. Приходится объяснять, что с ней все в порядке, что она не в родах и не на операции, а, скорее всего, не хочет разговаривать. «Бывает, что лежит и «слушает стенку». В таких случаях родным советуем писать позитивные сообщения – это своего рода поддержка», — делится врач COVID-роддома.

В России всего зафиксировано 3 млн 78 тыс. 35 случаев заражения ковидом, из них новых за сутки — 27 787, умерли 487 человек, за весь период — 55 265, следует из данных оперштаба. С коронавирусом госпитализировали народную артистку СССР Алису Фрейндлих — она в реанимации. Госпитализированы также зараженные ковидом актер Сергей Жигунов и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

В мире уже более 80 млн случаев заражения, из них умерли 1 774 130 человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США число зараженных превысило 19 млн, далее идет Индия – более 10,2 млн, в Бразилии – 7,5 млн. Первый случай заражения новым штаммом, который распространяется быстрее на 70%, выявлен в Финляндии, на территории, граничащей с Россией, сообщает ТАСС.