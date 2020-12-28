В Уфе определили места, где можно будет сдать на переработку новогодние елки

С 2019 года в Уфе проводится экологическая акция «Ёлки в щепке» по утилизации отслуживших новогодних елей. Собранные деревья будут перемолоты в специальной установке, а полученная щепа в дальнейшем найдет применение в качестве натурального удобрения.

На данный момент в городе определены 14 площадок, куда после праздников можно принести отслужившие ели. Так, в Ленинском районе контейнеры для сбора новогодних установлены по следующим адресам: рядом с домом №4 по улице Ирендык и на улице Артезианская, 18 в микрорайоне «Сосны».

Большинство площадок с контейнерами для сбора елок будут находиться максимально близко рядом с домами для удобства жителей.