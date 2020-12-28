В Башкирии синоптики сообщили точный прогноз погоды в новогоднюю ночь
В Башкирии синоптики сообщили точный прогноз погоды в новогоднюю ночь Фото: Олег Яровиков
В Башкирии синоптики сообщили прогноз погоды в новогоднюю ночь.
С 31 декабря на 1 января ожидается умеренно морозная погода, местами с небольшим снегом.
Преобладающий температурный фон составит -16,-21 градус, при прояснениях до -23,-28 градусов.
В первый день нового 2021 года ожидается -11,-16 градусов.
В последующие два дня характер погоды существенно не изменится.