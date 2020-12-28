В Башкирии синоптики сообщили точный прогноз погоды в новогоднюю ночь

В последующие два дня характер погоды существенно не изменится.

В первый день нового 2021 года ожидается -11,-16 градусов.

С 31 декабря на 1 января ожидается умеренно морозная погода, местами с небольшим снегом.

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