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28 декабря Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Новое здание Верховного суда Башкирии будет открыто весной 2021 года

ПОЛИТИКА
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Сегодня, 28 декабря, глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе рабочей поездки по Уфе осмотрел новое здание Верховного суда республики, которое готовится к сдаче в эксплуатацию. Оно было пристроено к уже существующему зданию Верховного суда РБ на улице Пушкина.

Глава республики осмотрел кабинеты для судей, административные помещения, конференц-зал, залы присяжных-заседателей и уголовной коллегии. Председатель Верховного суда Башкортостана Земфира Латыпова рассказала, что открытие нового здания планируется весной 2021 года, отметив, что в России не все суды могут похвастаться таким высокотехнологичным зданием для работы судей.

«Здесь разделены все потоки по разного рода направлениям судебных дел, для работы судей будут применены инновационные технологии. Предполагается работа с цифровым архивом, куда будут переведены все дела, такие возможности есть не у всех регионов России», — отметила Земфира Латыпова.
Радий Хабиров дал в целом высокую оценку увиденному и отметил, что в новом здании Верховного суда будет удобно работать не только судьям, здесь созданы комфортные условия и для посетителей.

Справка

В 2016 году судебная система Республики Башкортостан насчитывала 71 районный (городской) суд, 203 участка мировых судей, Уфимский гарнизонный военный суд. Для повышения эффективности судебной защиты прав человека и основных свобод, сокращения сроков и улучшения качества рассмотрения дел в судах общей юрисдикции в 2017 году на базе 71 суда было создано 45 судов: 7 городских, 20 районных и 18 межрайонных.

 

Азат Гиззатуллин

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