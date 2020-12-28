Фото: Общественная палата РБ В Башкирии дети врачей «красной зоны» получают подарки в рамках акции #Новыйгодвкаждыйдом Фото: Общественная палата РБ

До 31 декабря в Башкортостане продолжается акция #Новыйгодвкаждыйдом по передаче новогодних подарков для детей врачей и медиков, которые работали или работают в «красной зоне».

Первыми 25 декабря ﻿поздравили детей﻿ медиков больницы №22 города Уфы. 26 декабря праздничные наборы получили дети сотрудников городской клинической больницы № 13 из рук Снегурочки в лице члена Общественной палаты РБ Ляйсан Хазыровой и Деда Мороза в лице одного из сильных людей Башкирии Раиля Бикмаева. Ранее они выезжали с подарками по адресу проживания врачей.

﻿«Рад, что перед турниром, накануне праздника, мы смогли подарить детям улыбки и счастливый блеск в глазах. Это бесценно», – рассказал Раиль Бикмаев.

﻿«К сожалению, из-за эпидобстановки мы не можем поздравить с Новым годом каждого ребенка лично, но при согласии родителей наши волонтеры-Деды Морозы выезжают по адресам и дарят ощущение сказки. В госпитали мы привозим подарки для медиков, которые самостоятельно передадут их своим детям», — пояснила Ляйсан Хазырова.

В рамках общероссийской акции «Новый год в каждый дом» волонтеры поздравляют ребят из детских домов, интернатов, медицинских учреждений, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей медицинских работников во всех уголках республики. Новогодние подарки уже получили более 2 000 детей региона, из них – 838 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего в республике подарки получат около 4000 таких семей. Проект реализуют штаб акции #Мывместе совместно с общественными объединениями республики: профсоюзы республики, общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт, НКО, партия «Единая Россия».

Подать заявку на поздравление можно на сайте новыйгод.мывместе2020.рф. Почувствовать себя волшебником и пополнить ряды волонтеров может каждый, зарегистрировавшись на сайте www.dobro.ru.