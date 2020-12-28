Школьники из Уфы и еще 29 городов России подключились к челленджу​ «Утилизируй Правильно и Модно» в Likee, который проходил с 7 по 23 декабря в рамках реализации нацпроекта «Экология» и масштабного проекта «Экозабота».​

Под брендированный трек участники и известные блогеры сняли 2 983 видео, посвященные переработке батареек и продвижению использования перезаряжаемых аккумуляторов вместо одноразовых батареек. В общей сложности эти ролики набрали около 9 млн просмотров, а сдано​ на утилизацию более 9 тонн батареек.

﻿«Наша республика уже несколько лет является активным участником всероссийских природоохранных мероприятий, реализуемых по всей территории региона в рамках республиканского экопросветительного проекта «Зелёная Башкирия». Батарейки, используемые нами в повседневной жизни, достаточно негативно влияют на окружающую среду. Важно привить подрастающему поколению привычку правильного обращения с любым видом отходов, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Именно поэтому дети вовлечены в проект, направленный на формирование экологической культуры и повышение экологической грамотности. Они знают, что, собирая батарейки, увеличат процент утилизации опасных отходов», -​ отметила пресс-секретарь Минэкологии РБ Ренара Газина.

Благодаря проекту «Утилизируй Правильно и Модно» увеличился спрос на карту, где указаны​ адреса размещения специальных урн. Самые активные участники получили стикер-паки от Федерального экологического оператора, а блогеры выбрали десятку лучших сюжетов и объявили результаты в прямом эфире в своих аккаунтах.

Напомним, масштабный проект ​ «Экозабота» стартовал в июне текущего года по всей России. В рамках проекта в Уфе прошла экологическая акция «Неделя сбора батареек — 2020». На площадке возле гипермаркета «Лента» был установлен контейнер для сбора отработанных элементов питания. Жители города передали около 3 тонн отработанных элементов питания. Свой опыт сбора отработанных батареек также продемонстрировали образовательные организации Уфы. Так, детским эколого-биологическим центром проводилась экологическая акция «Сдай батарейки – сбереги планету».​ Батарейки собирались в каждом районном учреждении дополнительного образования детей эколого-биологической направленности и организованно сдавались педагогами этого учреждения в городской детский эколого-биологический центр. Всего было собрано около 500 кг. Все собранные батарейки были сданы на утилизацию. Также​ 128 уфимских общеобразовательных организаций подключились к пилотному проекту по сбору отработанных батареек. В рамках данной акции школьники Белорецкого района собрали около 350 кг отработанных батареек.

Где в республике можно сдать использованные батарейки, а также ртутные лампы, читайте в материале﻿ «Башинформа».