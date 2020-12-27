Радий Хабиров рассказал о 95-летнем фронтовике, освоившем интернет
Радий Хабиров рассказал о 95-летнем фронтовике, освоившем интернет Фото: администрация Ермекеевского района
Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях рассказал о жителе Ермекеевского района — Хасанове Абузаре Мустафиновиче, которому 24 декабря исполнилось 95 лет.
Наш соотечественник с 1943 года был на фронтах Великой Отечественной войны, проявил себя на 3-м Украинском фронте, участвовал в боях под Ворошиловградом и Днепропетровском. Был дважды ранен. Служил в зенитном полку № 1880 в Баку, затем в Ворошилове, где встретил Победу. Домой Абузар Мустафинович вернулся только в апреле 1948 года. Младший сержант Хасанов награжден медалью «За боевые заслуги» (1945), медалью «За победу над Японией», орденом «Отечественной войны I степени» и юбилейными медалями.
«Абузар-абый всю жизнь прожил в родной деревне Тарказы. Был разнорабочим, бригадиром, заведующим складом. Сейчас его родной дом у детей, в селе имени 8 Марта. Два года назад (в 93 года!!!) Абузар Мустафинович освоил интернет и общается с родственниками в социальных сетях. Сокрушается, что в соцсетях мало людей его возраста... Я, кстати, отправил ветерану запрос на дружбу, — написал Радий Хабиров. — Уважаемый Абузар Мустафинович и все ветераны Великой Отечественной войны! Благодарим вас за все! И желаем самое главное — здоровья! Мы со свой стороны вас всегда поддержим и поможем вам».В администрации Ермекеевского района рассказали, что Абузар Мустафинович вырос в многодетной семье. У его родителей было 9 детей. Он сам вместе со своей супругой подарили жизнь пятерым детям. Сегодня у Абузара –агая 5 внуков и 22 правнука. И общается он со всеми не только по телефону, но и через WhatsApp и аккаунт в социальной сети «Одноклассники».