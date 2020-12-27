В Уфе в усиленном режиме работают коммунальные службы

По данным портала «Гисметео», снегопад продолжится на территории столицы сегодня и завтра, 28 декабря.

Уфимцев просят быть внимательными и острожными во время прогулок, водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

В первую очередь, в городе очищаются от снега основные транспортные магистрали района, затем межквартальные проезды, улицы частного сектора.

В связи со снегопадом 27 декабря в Уфе в усиленном режимеработают коммунальные службы.

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