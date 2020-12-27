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27 декабря Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе в усиленном режиме работают коммунальные службы

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г.Уфа

В Уфе в усиленном режиме работают коммунальные службы Фото: администрация г.Уфа

В связи со снегопадом 27 декабря в Уфе в усиленном режимеработают коммунальные службы.

В первую очередь, в городе очищаются от снега основные транспортные магистрали района, затем межквартальные проезды, улицы частного сектора.

Особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта, мостам, путепроводам, опасным участкам дорог — их обрабатывают противогололедными материалами.

Уфимцев просят быть внимательными и острожными во время прогулок, водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

По данным портала «Гисметео», снегопад продолжится на территории столицы сегодня и завтра, 28 декабря.

 

ИА «Башинформ»

Теги: снегопад
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