Лыжи и робот-динозавр: министр лесного хозяйства исполнил мечту двух ребят из Уфы

Юная уфимка Милана Федорова мечтала о лыжах, а Радион Галиуллин из деревни Подымалово Уфимского района — о роботе-динозавре «Ти-Рекс». Желания детей исполнил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов: он принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний». Руководитель лесного ведомства снял с ёлки, установленной в Государственном концертном зале «Башкортостан», два ёлочных шара с пожеланиями участников акции.

«Все мы в детстве ждали новогоднее чудо от Деда Мороза, загадывали желания и верили, что они обязательно сбудутся. В этом году и мне посчастливилось помочь Деду Морозу благодаря акции «Ёлка желаний». Пусть мечты становятся реальностью», — сказал министр.

Напомним, «Ёлка желаний» продолжает исполнять новогодние мечты жителей Башкирии. Социальная акция организована под эгидой Президента России Владимира Путина в поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей и пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья.

Исполнителями желаний станут известные артисты, общественные и политические деятели.

Старт акции в этом году 5 декабря дал Президент России Владимир Путин. Заявки принимались с 16 ноября по 15 декабря. От Башкортостана на сайт акции поступило более 500 заявок с пожеланиями. Их исполнят до 28 февраля.