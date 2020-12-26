В Башкирии проверяют места продажи новогодних елей

В Башкирии на территории ёлочных базаров проходят проверки «Ель – 2020».

Места продажи хвойных деревьев проверяют в крупных городах (Уфа, Стерлитамак, Белебей, Туймазы, Бирск, Янаул, Мелеуз, Нефтекамск, Белорецк и др.) и районных центрах, сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза.

Всего провели 35 рейдов. По итогам мероприятий было проверено более 70 мест продажи ёлочной продукции. В результате выявлено два факта реализации новогодней ёлочной продукции в неустановленных местах. Фактов продажи незаконно заготовленной ёлочной продукции не установлено.

Кроме того, на территории государственного лесного фонда госинспекторы выявили пять фактов незаконной рубки новогодних елей, ущерб составил 51,4 тысячи рублей.

До 31 декабря рейды продолжатся.

Напомним, что жители и гости республики могут сообщить о незаконной рубке, заготовке и незаконной реализации хвойных молодняков в региональную диспетчерскую службу Минлесхоза РБ по телефону: 8(347) 218-14-14.