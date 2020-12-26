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В Уфе состоялась презентация научно-популярного издания «Выдающиеся просветители Евразии»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

25 декабря в Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы состоялась презентация научно-популярного издания «Выдающиеся просветители Евразии», подготовленного учеными Башгоспедуниверситета и казахстанского Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Сборник включает статьи о просветителях восточнославянских, иранских, монгольских, тюркских и финно-угорских народов.

Презентация прошла в формате круглого стола на платформе ZOOM. С приветственным словом выступили:

  • С.Т. Сагитов, ректор БГПУ им. М. Акмуллы,
  • Д. Камзабекулы, проректор по социально-культурному развитию ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (Казахстан),
  • Ю. Барталиш-Бан, руководитель Русского культурного центра Университета им. Бабеша-Бойаи (Румыния),
  • У.К. Кадыркулова, заведующий кафедрой русского языка и литературы Иссык-Кульского государственного университета имени К.Тыныстанова (Кыргызстан),
  • Е.П. Мамышева, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова.

В презентации издания приняли участие ученые из Уфы, Улан-Удэ, Бахчисарая, Москвы, Ханты-Мансийска.

В своем выступлении ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов подчеркнул, что этот совместный труд ученых БГПУ им. М.Акмуллы и ЕНУ им. Л.Н. Гумилева еще раз подтверждает то, что у евразийских народов одна история, одна Родина. Также он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в популяризации идей просветительства.

Выход в свет этого научно-популярного издания важен прежде всего тем, что книга повествует об истории образования, науки и культуры народов Евразии. Историко-культурное наследие каждого народа содержит в себе огромный потенциал, который можно успешно использовать в формировании нравственной и социальной базы личности.

Творчество просветителей является не только ценностью культуры, но и источником изучения духовного мира народов Евразии, средством воспитания, которое позволяет выстраивать толерантные отношения в социально-культурном взаимодействии этносов.

Совместная работа над изданием ученых разных стран является примером укрепления добрососедских отношений, развития интеграционных процессов в рамках научного творчества, объединения передовых научных и образовательных школ евразийского пространства. Этот опыт весьма полезен и может быть востребован в рамках дальнейшего сотрудничества между вузами по реализации совместных образовательных программ, в проведении комплексных научных исследований в рамках создаваемых в стране научно-образовательных центров мирового уровня.

 

Ирина Зимина

Теги: БГПУ, презентация
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