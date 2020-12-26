Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.69 ↓

EUR 89.87 ↑

26 декабря Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупреждает граждан о комплексе неблагоприятных погодных явлений

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает граждан о комплексе неблагоприятных погодных явлений Фото: Ксения Калинина

В Башкирии с 20 часов 26 декабря до 20 часов 27 декабря прогнозируется комплекс неблагоприятных явлений: ночью по западу, днем местами ожидается метель при усилении ветра 15-20 м/с, гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежные заносы, снежный накат, ухудшение видимости в явлениях 500 метров и менее.

Температура воздуха ночью составит -11, -16 градусов, при прояснениях до -21. Днем столбики термометров опустятся до -2, -7.

По данным МЧС РБ, в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -9, -11.

Днем облачная погода. Снег, переходящий в мокрый снег, местами метель, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -4, -6.

 

Ксения Калинина

Теги: МЧС РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
ОРВИ, грипп и коронавирус: разбираем отличия с врачом-инфекционистом из Уфы
Мыть руки, носить маски и избегать большого скопления людей. Эти три простых правила за 2020 год усвоил, наверное, каждый. Коронавирус сделал свое дело.
Ушел из жизни народный художник Башкортостана Федор Кащеев
25 декабря на 87-м году жизни скончался один из основателей башкирской школы живописи, народный художник Башкирской АССР, заслуженный художник РСФСР Федо
В Башкирии бабушка впала в кому после жестокого избиения в собственной квартире
В Янауле семейный конфликт перерос в жестокую драку. Как стало известно агентству «Башинформ» от источника в правоохранительных органах, накануне в одной
Минторг РБ приостановил действие лицензии ночного клуба Стерлитамака
У ночного клуба города Стерлитамака приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть