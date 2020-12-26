Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает граждан о комплексе неблагоприятных погодных явлений Фото: Ксения Калинина

В Башкирии с 20 часов 26 декабря до 20 часов 27 декабря прогнозируется комплекс неблагоприятных явлений: ночью по западу, днем местами ожидается метель при усилении ветра 15-20 м/с, гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежные заносы, снежный накат, ухудшение видимости в явлениях 500 метров и менее.

Температура воздуха ночью составит -11, -16 градусов, при прояснениях до -21. Днем столбики термометров опустятся до -2, -7.

По данным МЧС РБ, в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -9, -11.

Днем облачная погода. Снег, переходящий в мокрый снег, местами метель, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -4, -6.