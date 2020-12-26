Стало известно мнение уфимцев о клипе Ростислава Мурзагулова «Моргенштерн»

Стало известно мнение жителей Уфы о видеоролике с клипом Ростислава Мурзагулова «Моргенштерн». Никто из респондентов, участвующих в социологическом исследовании, не ассоциирует Мурзагулова с властью. Более того, негатив, связанный с одиозным клипом, жители не распространяют ни на Главу республики, ни на всю власть в целом. Эти данные озвучил исследовательский центр «Симакс», опросивший три категории уфимцев: в возрасте от 14 лет до 22 лет, 23-40 лет и 41-60 лет.

Опрос общественного мнения показал, что уфимцы среднего возраста (23-40 лет) не одобряют, что съемки клипа проходили в Доме Республики. Власть не должна была предоставлять это здание для съемок, считают они. Все возрастные группы считают, что «наша земля (Башкортостан) не такая грязная», как демонстрирует автор клипа.

Отрицательные отзывы, по словам опрошенных, связаны с наглостью и вседозволенностью главного героя, взяточничеством как нормой в правительстве (чемоданы денег и откаты в клипе), матом, демонстрацией оголенных тел и татуировок. К самому видеоролику аудитория относится либо как к сатире, либо как к проявлению чрезмерной самоуверенности автора, отметили специалисты «Симакса».