Фото: пресс-служба "Единая Россия" В Башкирии депутат подарил девочке козу в рамках «Елки желаний» Фото: пресс-служба "Единая Россия"

﻿В Башкирии депутат Госсобрания Башкирии Тимур Гильмияров подарил 10-летней девочке настоящую козу.

Жасмин из деревни Поляковка Давлекановского района загадала на Новый год домашнее животное для своей младшей сестры.

Так как у маленькой девочки аллергия на коровье молоко, выбор Жасмин в качестве новогоднего желания пал на козу, потому что козье молоко сестренке подходит.

Член партии «Единая Россия» подарил козу в деревне Поляковка, вручил обеим девочкам сладкие подарки и пожелал здоровья в новом году.

«Ёлка желаний» — Всероссийская акция, цель которой воплотить в жизнь новогодние мечты детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Заявки принимались с 16 ноября по 15 декабря. От Башкортостана на сайт акции поступило более 500 заявок с пожеланиями. Их исполнят до 28 февраля.