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В Уфе участковый и волонтеры нашли дом для пенсионера, который спал в подъезде

ОБЩЕСТВО
Фото: МВД по РБ

В Уфе участковый и волонтеры нашли дом для пенсионера, который спал в подъезде Фото: МВД по РБ

Участковый уполномоченный полиции Уфы Айрат Байчурин и волонтеры нашли новый дом для пенсионера, который спал на коврике в подъезде.

﻿Как рассказали в Министерстве внутренних дел по Башкирии, полицейский в свободное от службы время помог найти теплое пристанище 65-летнему жителю микрорайона Сипайлово. Мужчина всю жизнь проработал слесарем и вышел на заслуженный отдых, но не мог и предположить, что на пенсии он будет питаться на помойке и спать у порога собственной квартиры.

Мужчине пришлось нелегко, с самых «жирных» баков с мусором его выгоняли и просили не приходить сюда за едой, а в противном случае другие бездомные обещали его побить, рассказали в министерстве. Поэтому бывшего слесаря подкармливали соседи. От еды голодный мужчина не отказывался, но был категорически против проходить в соседскую квартиру — стеснялся запаха немытого тела. Жильцы дома по улице Юрия Гагарина, 24, увидев в ноябре, что мужчина снова спит на коврике, забили тревогу и обратились в полицию.

23-летний участковый уполномоченный полиции разбирался, почему, когда у человека есть квартира, жена и внучка, он остается бездомным. Айрат Байчурин побеседовал с самим мужчиной, его соседями, близкими родственниками и понял, что пожилого человека, скорее всего, может притеснять 17-летняя внучка. Она, как оказалось, иногда «забывала» впустить деда в квартиру и он был вынужден ночевать у входной двери. Помимо нее в доме находилась еще и супруга 65-летнего жителя Сипайлово, которая, предположительно, из-за преклонного возраста и ограниченных физических возможностей, не была в состоянии помочь мужу. После первого визита полицейского пенсионер смог попасть в свой дом и ночевал там на протяжении долгого времени. Но в ноябре этого года полицейскому сообщили, что мужчина вновь обнаружен спящим в подъезде. Полицейский направился на место и помог пенсионеру попасть в квартиру, в которой, как оказалось, мужчина едва ли желает находиться.

Через несколько дней участковый и волонтеры подыскали для него новый дом. Сейчас собраны все необходимые документы и мужчина готовится к переезду в интернат для пожилых людей, расположенный в Дуванском районе республики.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МВД по РБ
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