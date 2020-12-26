Фото: Эльза Маулимшина, Динар Шайхутдинов Усадьба Бухартовских продолжает разрушаться - градозащитники Фото: Эльза Маулимшина, Динар Шайхутдинов

﻿В Уфе Дом Бухартовских, расположенный в центре города на улице Аксакова, продолжает разрушаться. Как ранее сообщал «Башинформ», объект культурного наследия сильно пострадал во время пожара в марте этого года. Накануне активисты сообщили, что в доме обвалился потолок и пропали ворота.

«Даже после пожара в марте этого года на втором этаже еще можно было ходить, хоть и с опаской», — прокомментировала член Совета по правам человека при главе Башкирии, юрист и градозащитница Эльза Маулимшина.

Она отметила, что за девять месяцев снег и дождь привели усадьбы в плачевное состояние.

Ранее сообщалось, что ﻿в мэрии Уфы на оперативном совещании обсуждалась подготовка к празднованию 450-летия города, где заместитель главы по вопросам предпринимательства, экономики, промышленности и туризму Николай Фадеев заявил, что составлен список памятников культурного наследия, которые планируют отреставрировать к юбилею столицы в 2024 году. Туда вошли дом Бухартовских и усадьба Степанова-Зорина. Реставрировать объекты будут на деньги инвесторов.