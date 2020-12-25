Фото: Олег Яровиков Какая погода будет в выходные в Башкирии - прогноз Фото: Олег Яровиков

Башгидрометцентр сообщил, какая погода прогнозируется в республике в выходные.

По данным синоптиков, 26 декабря, в субботу, ожидается местами небольшой снег, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем ожидается -6...-11.

В воскресенье, 27 декабря, ночью местами пройдет небольшой снег, по западу до умеренного, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха -11...-16, при прояснениях до -21.

Днем ожидается мокрый снег, в отдельных районах метель, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха прогнозируется -2...-7, сообщили в Башгидрометцентре.