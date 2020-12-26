Галим Якупов о памятнике Минигали Шаймуратову: Функционал подобных памятников очень велик

Организовать открытый показ макетов ﻿ поручил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Руководитель региона подчеркнул, что конкурсная комиссия должна учесть каждое мнение.Экспозицию посетили более 500 человек – представители общественности, члены творческих объединений и жители республики. Зрители заполняли опросный лист и оценивали каждую из 19 работ по десятибалльной шкале. Как сообщают члены конкурсной комиссии, по итогам общественного обсуждения особое внимание получил один из проектов, который набрал порядка 2 000 баллов.Решающее слово в выборе победителя останется за конкурсной комиссией.

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