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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Галим Якупов о памятнике Минигали Шаймуратову: Функционал подобных памятников очень велик

ПОЛИТИКА

В Уфе прошёл общественный показ проектов памятника национальному герою Башкортостана, командиру 112-й Башкирской (16-й Гвардейской) кавалерийской дивизии, Герою Российской Федерации генерал-майору Минигали Шаймуратову. Работа победителя конкурса станет смысловым центром реконструированной Советской площади в Уфе.

«Функционал подобных памятников очень велик. Те эскизы, которые я видел на выставке, очень впечатляют — есть лучше, есть хуже, ожидаем, что самый сильнейший победит. Функционал памятника — на века, этим собственно и важен — кроме эстетической функции, которую он несет, это и историческая память. Самое главное — то, что это происходит в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — прокомментировал член Общественной палаты РБ, председатель Исполкома Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай башкир» Галим Якупов.

Организовать открытый показ макетов﻿ поручил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Руководитель региона подчеркнул, что конкурсная комиссия должна учесть каждое мнение.Экспозицию посетили более 500 человек – представители общественности, члены творческих объединений и жители республики. Зрители заполняли опросный лист и оценивали каждую из 19 работ по десятибалльной шкале. Как сообщают члены конкурсной комиссии, по итогам общественного обсуждения особое внимание получил один из проектов, который набрал порядка 2 000 баллов.Решающее слово в выборе победителя останется за конкурсной комиссией.

 

ИА «Башинформ»

Теги: комментарии
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