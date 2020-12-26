Галим Якупов о памятнике Минигали Шаймуратову: Функционал подобных памятников очень велик
В Уфе прошёл общественный показ проектов памятника национальному герою Башкортостана, командиру 112-й Башкирской (16-й Гвардейской) кавалерийской дивизии, Герою Российской Федерации генерал-майору Минигали Шаймуратову. Работа победителя конкурса станет смысловым центром реконструированной Советской площади в Уфе.
«Функционал подобных памятников очень велик. Те эскизы, которые я видел на выставке, очень впечатляют — есть лучше, есть хуже, ожидаем, что самый сильнейший победит. Функционал памятника — на века, этим собственно и важен — кроме эстетической функции, которую он несет, это и историческая память. Самое главное — то, что это происходит в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — прокомментировал член Общественной палаты РБ, председатель Исполкома Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай башкир» Галим Якупов.
Организовать открытый показ макетов поручил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Руководитель региона подчеркнул, что конкурсная комиссия должна учесть каждое мнение.Экспозицию посетили более 500 человек – представители общественности, члены творческих объединений и жители республики. Зрители заполняли опросный лист и оценивали каждую из 19 работ по десятибалльной шкале. Как сообщают члены конкурсной комиссии, по итогам общественного обсуждения особое внимание получил один из проектов, который набрал порядка 2 000 баллов.Решающее слово в выборе победителя останется за конкурсной комиссией.