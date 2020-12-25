Фото: ИА «Башинформ» Как формируют элиту Башкирии; кража лекарств на миллион; после пожаров – главное за неделю Фото: ИА «Башинформ»

Хабиров: «Мы формируем элиту Башкортостана»; заваптекой похитила лекарства для ВИЧ-больных почти на миллион; ошибка депутата; кто отказывается от прививки от COVID-19; изнасилованная экс-дознавательница из Уфы пожаловалась в ЕСПЧ. Все главные новости недели – в одном материале «Башинформа».

Хабиров вошел в Госсовет страны

Глава Башкирии Радий Хабиров вошел в состав обновленного Госсовета РФ. Указ об утверждении состава совещательного органа подписал президент Владимир Путин. Всего в Госсовете 104 человека, а его председателем стал сам Путин. Госсовет создан для обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и социально-экономического развития страны. В президиум Госсовета вошли 27 губернаторов. Глава Башкирии в этом году в него не вошел.

Горела станция переливания крови

Утром 21 декабря в Уфе загорелась Республиканская станция переливания крови. Огонь охватил четвертый этаж службы крови — помещения баклаборатории. Открытое горение по повышенному рангу пожарные ликвидировали в течение часа. По словам главврача станции, запасы крови при пожаре не пострадали, «кровь спасена». Предварительно, ущерб составляет около 300 тысяч рублей, так как многомиллионное оборудование не пострадало, хотя находилось в десяти метрах от огня. Говоря о причинах пожара, главврач отметил, что «скорее всего, дело в электрике». Прокуратура начала проверку.

После пожара: прокурор уволился, приюты проверят

Проверить все частные дома для престарелых в республике. Такое поручение подчиненным дал Глава Башкирии Радий Хабиров 21 декабря на совещании в правительстве, которое он начал с обсуждения трагедии в Абзелиловском районе, где 15 декабря при пожаре в соцприюте для пожилых погибли 11 человек. «Это большая трагедия. Люди всю жизнь работали и под конец своих дней оказались там. Уголовное дело возбуждено, прокуратура приступила к проверке подобных учреждений, но я полагаю, что наше Министерство соцзащиты не должно стоять в стороне», — сказал он и поручил разобраться, «сколько у нас таких учреждений и в каких условиях люди живут».

После пожара в доме престарелых следователи также возбудили уголовное дело по факту бездействия должностных лиц по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

24 декабря стало известно, что после пожара с гибелью 11 человек уволился прокурор Абзелиловского района Булат Асылгужин, занимавший эту должность с 2016 года. Все о пожаре в доме престарелых — здесь.

Про ГОЭЛРО, «умные» сети и советских руководителей

22 декабря в Башкирии заработал новый завод по производству электротехнических корпусов «БИТ». Старт работе нового предприятия дал Глава региона Радий Хабиров. «Сегодня, в День энергетика, мы открыли в Уфимском районе новое предприятие «Элком», о создании которого с инвестором договорились в ноябре 2018 года во время всего лишь второго моего «Инвестчаса»... А сейчас — здесь 8000 кв. метров промышленных помещений, на которых будут изготавливать электротехнические корпуса для различных отраслей промышленности», — рассказал он.

С 2013 года в реконструкцию электросетей Уфы с применением элементов Smart Grid (умные сети) энергетики инвестировали более 4 млрд рублей, рассказали Хабирову в центре управления уфимскими электросетями ООО «Башкирэнерго». Теперь при авариях перерыв в электроснабжении потребителей снизился с двух-трёх часов до нескольких минут. «Какими бы сложными ни были времена, мы развиваемся. И это особенно хорошо понимаешь в день 100-летия генерального плана ГОЭЛРО. В страшные годы Гражданской войны, в условиях голода и разрухи руководители Советского государства видели далеко вперед. И сегодня мы также смотрим на вас с верой и надеждой в будущее», – сказал Хабиров, поздравляя 36 тысяч энергетиков региона.

Заваптекой украла лекарства для ВИЧ-больных почти на миллион

В Башкирии осуждена 56-летняя бывшая заведующая аптекой Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Фармацевта признали виновной по статьям «присвоение» и «подделка документа». В 2018 году женщина похитила вверенные ей антивирусные препараты для лечения ВИЧ на 970 тысяч рублей и вместе с подельниками продала неизвестным. За это суд назначил ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

«Критическая» ситуация с врачами

Глава Башкирии подверг критике состояние дел с привлечением медицинских кадров в регионе. Так, в Стерлитамаке и Салавате количество врачей уменьшилось на 57 и 14 человек соответственно. Не лучше ситуация с врачами в Учалах. «Я когда перестану слушать информацию по плохой ситуации в системе здравоохранения Салавата, в крепком городе с хорошей зарплатой и социалкой», — возмутился Радий Хабиров на совещании в правительстве. Министр здравоохранения Максим Забелин объяснил отток врачей в этих городах пандемией. Медиков стало меньше в первичном звене, где работа стала более напряженной и опасной, многие выпускники медвуза ушли работать в ковид-госпитали. Главу региона ответ министра не устроил. Он поручил премьер-министру провести совещание с администрациями «проблемных» городов и подготовить дорожную карту по решению этой ситуации. «Если не хотят главы этим заниматься, давайте жестко поговорим с главами», — отметил Хабиров.

Изнасилованная экс-дознавательница пожаловалась в ЕСПЧ

Экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова, которую, по версии следствия, изнасиловали высокопоставленные коллеги-полицейские, пожаловалась в Европейский суд по правам человека. В жалобе она указала, что в отношении нее были нарушены несколько пунктов Европейской конвенции о защите прав человека — право на уважение частной жизни, свободу выражения мнения, запрещение дискриминации и защиту собственности. Экс-полицейская считает непропорциональным вмешательством в ее частную жизнь публикацию на сайте «КП» фотографий из уголовного дела, где она стоит в нижнем белье и с телесными повреждениями, фотографии с выдержками из протокола опознания, а также отказ властей провести эффективное расследование в этой связи. 10 ноября кассационный суд отменил решение ВС РБ по делу о групповом изнасиловании экс-дознавательницы, включая оправдательный приговор Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву и обвинительный приговор Павлу Яромчуку. Верховный суд РБ начал пересмотр этого дела.

COVID-19: умерли 11 человек, медики без сил и получат вдвое больше

19 декабря в Стерлитамаке открыли новый ковид-госпиталь, построенный в рекордные сроки. 21 декабря он принял первых пациентов. «На данный момент этот госпиталь – помощь для борьбы с коронавирусом. Но потом – это помощь для лечения самого разнообразного спектра болезней», — сказал на открытии Радий Хабиров. Также в Башкирии продолжается добровольная вакцинация от COVID-19, уже поступило более 4,5 тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». В новом году регион получит свыше 1 млн доз и начнется массовая вакцинация. «Как только у нас будет в достаточном количестве вакцин, я тоже пройду вакцинацию», — заявил глава Минздрава РБ. По его словам, есть случаи единичных отказов от вакцинации «среди среднего медперсонала». За работу в условиях COVID-19 медикам удвоили выплаты: вместо 700 рублей врачам за смену заплатят 1 400, среднему медперсоналу – 700 рублей вместо 350. При этом 16% опрошенных медиков признались, что у них уже «практически нет сил», 48% оценили свое эмоциональное состояние ниже удовлетворительного. 24 декабря 37 башкирским медикам Радий Хабиров вручил госнаграды.

На 25 декабря в Башкирии зафиксировано более 18 тысяч заболевших коронавирусом, в сутки выявляется около 160 новых случаев. За неделю от ковида умерли 11 человек, с начала пандемии — 131.

«Мы формируем элиту Башкортостана»

В Башкирии рядом с каждой полилингвальной школой откроют полилингвальные детсады. Об этом сообщил министр образования республики Айбулат Хажин. Первые три полилингвальные школы, в которых углубленно изучают русский, родные и иностранные языки и обучаются на нескольких языках, открылись в Уфе и Стерлитамаке. Четвертую такую школу откроют в новом году в Нефтекамске. Также в 2021-м полилингвальные школы откроются в Хайбуллинском и Баймакском районах. До 2024 года сеть таких школ охватит 10 городов и пять райцентров Башкирии. В 11 полилингвальных школах предусмотрены интернаты, что дает возможность обучения в них не только школьников из республики, но и из других регионов РФ, уточнил министр.

«Мы начинали проект полилингвальных школ как очень важный этап развития образования в республике. Мы, по сути, формируем элиту Башкортостана. Ученики свободно владеют родными и иностранными языками, обладают разного рода компетенциями и получают качественное образование», – рассказал Радий Хабиров.

Депутат допустил ошибку и получил выговор

На этой неделе местный политсовет «Единой России» рассмотрел поведение депутата-однопартийца Зубовского сельсовета Артура Саттарова. Ранее в сети появилось скандальное видео о том, как депутат в одном из магазинов отказывается надеть маску на кассе, доказывая, что не обязан это делать, а сотрудница точки отказывается его обслуживать. «По итогам совещания принято решение объявить выговор за неэтичное поведение депутата. Артур Саттаров принесет публичное извинение перед руководством магазина и кассиром», — сообщили в партии. Саттаров признал, «что допустил ошибку». «Сегодня, в период пандемии, было опрометчиво появляться в общественном месте без маски. Приношу свои извинения, впредь такого не повторится», — обещал депутат «Единой России».

Восхитительные танцы народов мира

На этой неделе легендарный ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова представил на сцене Башоперы «Танцы народов мира». Эта программа была удостоена звания «Посол мира» ЮНЕСКО и золотой медали «Пять континентов» в Париже. Артисты показали классику башкирской хореографии — знаменитые танцы «Зарифа», «Три брата», «Семь девушек» и новую композицию «Русь». На концерте побывал Радий Хабиров с супругой. После концерта он прошел за кулисы к артистам и поблагодарил их за выступление, а также пообещал ансамблю подарить новые костюмы. «Вы наша гордость, настолько профессиональный творческий коллектив, слов нет. Где бы вы ни были, где бы ни выступали, кроме слов восхищения, никто ничего не говорит», — сказал Радий Хабиров.

Вступил в силу приговор «по краже века» в Башкирии

Под занавес 2020 года, 22 декабря в Башкирии вступил в законную силу приговор в отношении кассира банка и ее супруга, похитивших из кассы более 25 млн рублей. В Верховном суде РБ апелляционные жалобы осужденных на приговор Салаватского горсуда оставили без удовлетворения. С августа 2017 по май 2019 года старший кассир банка Луиза Хайруллина по указанию супруга Марата похищала деньги из банка и передавала мужу, который их тратил. Так было похищено 9 млн рублей, 140 900 долларов и 101 315 евро. В мае 2019-го Хайруллины с детьми внезапно исчезли, чтобы избежать ответственности за преступление, задержали их в Казани. Луизу Хайруллину суд приговорил к 5 годам лишения свободы, Марата Хайруллина – к 6 годам. Вместе они должны вернуть «Россельхозбанку» 25 млн. Все о «краже века» в Башкирии — здесь.